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27 декабря 2016, 1:46 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Браташ: Главное, чтобы ребята справились со своими эмоциями в матче с Канадой

Тренер молодёжной сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от матча с Канадой на чемпионате мира.

«Мы довольны объёмом работы, которую проделали ребята. Качеством тренеры довольны не всегда. Ребята, которые играют в Канаде, нормально влились. Капитан и его ассистенты — это ребята, которых мы знаем, которые прошли все этапы подготовки и проявляли себя. Это объективный выбор. Ни у кого в команде нет опыта игры на чемпионате мира в Канаде против канадцев. Самое главное, чтобы ребята справились психологически со своими эмоциями», — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.

Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада — Центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
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