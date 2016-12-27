Браташ: Главное, чтобы ребята справились со своими эмоциями в матче с Канадой

«Мы довольны объёмом работы, которую проделали ребята. Качеством тренеры довольны не всегда. Ребята, которые играют в Канаде, нормально влились. Капитан и его ассистенты — это ребята, которых мы знаем, которые прошли все этапы подготовки и проявляли себя. Это объективный выбор. Ни у кого в команде нет опыта игры на чемпионате мира в Канаде против канадцев. Самое главное, чтобы ребята справились психологически со своими эмоциями», — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.



Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада — Центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.