Капризов: Прошлый МЧМ неохота вспоминать, надо двигаться вперёд

«Всегда есть волнение на старте таких турниров, тем более, играем в Канаде, будут полные трибуны. И приятно, и волнение, но оно быстро должно пройти. Капитанская нашивка добавляет ответственности, я должен брать слово в раздевалке, вести за собой команду, брать на себя лидерские качества. Ничего страшного, надеюсь, что справлюсь с этим. Когда начнутся игры, думаю, что все ребята раскроются и сплотятся и мы будем играть всё лучше и лучше. Результат прошлого чемпионата мира надо не вспоминать, а двигаться вперёд. Конечно, всегда хочется большего, но про тот год неохота вспоминать», — цитирует Капризова пресс-служба ФХР.



Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.