Молодежь перед Канадой спокойна

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ГЕРБЫ НА ДВЕРЯХ

Сборная России живет в центре Торонто в 15 минутах ходьбы от стадиона. В настолько высоком здании, что, честно говоря, трудно описать его размеры. Вот вам деталь — команда ужинает на «минус втором» этаже. Это реально огромный отель-бизнес-центр с многочисленными офисами, магазинами и ресторанами.

25 декабря — Рождество и подавляющее большинство кафе в городе были закрыты.

— А если хочешь поужинать в кафе при отеле, то надо заплатить двойную цену, — по-дружески предупредил меня Сергей Зборовский.

Я тогда забыл сказать спасибо, но сейчас благодарю.

Удивительно, но ко многим хоккеистам в Канаду приехали родные. Например, мама вратаря Ильи Самсонова, а также брат Кирилла Капрзиова. Из-за этого оба хоккеиста отказывались от интервью, но потом сделали другой подарок.

— Пойдемте, посмотрите наш номер, — предложил вратарь.

— Илья, вы что с Кириллом вместе живете? — удивился я. — Кажется, что голкиперы либо одни, либо с вратарями.

— А он не такой вратарь, как все, — объяснил Капризов.

Самсонов и правда немного другой. Он очень много улыбается для голкипера.

На восьмом этаже, где живет национальная команда, сразу видно, куда именно поселили наших. На дверях каждого российского номера приклеен герб России. Это уже не первый год, такое есть и в национальной сборной.

— Покажите, как вы живете, — зашел я к хоккеистам.

— Только у нас очень темно, — извинился Самсонов. — Нет верхнего света, а сейчас лампы зажигать не хочется.

Я заметил огромный телевизор (говорят, что его привезли специально) и игровую приставку. А так — ничего необычного.

ЩЕРБАК И ВАЛИЕВ ПРИДУТ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ

Возле отеля уже ходит серьезный Валерий Брагин. Он удаляется куда-то вдаль, я думаю догнать его, но потом понял, что вряд ли он расскажет, что-то интересное.

Один из столиков в дорогом (во время Рождества) кафе занят российскими игроками. В гости к нашим пришли Ринат Валиев из Никита Щербак, чьи команды играют в чемпионате АХЛ сегодня.

— Я буду смотреть матч из пресс-ложи, — грустит Щербак. — Плечо повредил, выйду после нового года. Потом с Ринатом поужинаем и на игру. Парни, вы про билеты не забудьте.

Сергей Зборовский и Павел Карнаухов кивают. Я хочу поговорить с нашими сборниками, но меня останавливает Михаил Сергачев.

— Мы сейчас быстро в номер сходим, в приставку сыграем и вернемся, — просит он.

Да пусть идут, в следующие 12 дней не до приставки будет.

— Я слышал, что говорил Боб Маккензи, — кивает Сергачев, когда возвращается. — Но много его прогнозов не сбылось.

Это мы вспомнили, что местный эксперт предрекает нашей команде четвертое место на турнире. И третье место в группе.

— Мы вообще нормально подготовились и совсем не волнуемся, — добавляет Зборовский. — Даже хорошо, что сейчас сразу начинаем с Канадой. Это задаст темп.

Павел Карнаухов молчит и смеется.

— А вы что думаете? — поворачиваюсь к нему.

— У меня голоса нет, так что я ничего не думаю, — хохочет Павел.

Голос действительный хриплый. Карнаухов исполняет что-то из репертуара Луи Армстронга. Очень-очень похоже.

НЕЛЬЗЯ ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ В ИНТЕРНЕТЕ

На следующий день у российской команды раскатка, но даже за девять часов до игры никакого волнения, никакого мандража. После ледовой тренировки все пошли играть в футбол — там тоже царило заметное веселье.

Допустим, на Кубке мира у сборной такого не было. Напряжение было гораздо выше.

Зборовский и тут в центре внимания.

— Накануне у нас было собрание, на котором показали фильм про Александра Карелина, а также объяснили правила поведения, — рассказывает он.

— Какие?

— Нельзя читать комментарии в интернете и уж точно нельзя в социальных сетях как-то комментировать их.

Теперь те, кто пишет в сети, расстроятся.

В сочетании звеньев никаких неожиданностей. Раскатка была очень интенсивной, Валерий Брагин что-то громко подсказывал, но ни на кого не кричал.

— Думаю, что все ребята все ближе и ближе к тому, чтобы выполнять наши принципы, — туманно объясняет помощник Валерия Брагина Юрий Бабенко.

— Что за принципы-то? — уточняем мы.

— Например, не получать удаления на ровном месте. Четко выполнять игровое задание.

— А фильм про Карелина зачем смотрели? — спрашиваю.

— Не знаю, зачем он ребятам, но мне очень понравился, — ответил Бабенко.

А вот что именно за задание, нам опять не сказали. Впрочем, с канадцами все задания сводятся к двум вещам: не испугаться и идти вперед.

Зборовского же таскают от одной камеры к другой, он везде вежлив и все тщательно объясняет. Недалеко от него стоит звезда сборной Канады Дилан Строум и, кажется, он уже устал от внимания.

Но мне так только кажется.