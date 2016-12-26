Помню ночь перед первым матчем чемпионата мира год назад. Вроде и стараешься особо не нервничать, но как уйти от переживаний, ведь ты понимаешь, что представляешь большую страну на таком серьезном уровне. Это тянущее жилы самоистязание, и рецепта спасения просто нет. Естественно, более опытные ребята перед вылетом в Хельсинки обо всем предупреждали, но слова тут не помогут. Разве что совсем чуть-чуть.

Но самое гадкое чувство, которое гложет — это боязнь подвести страну и тренера. Мы все прекрасно знали, что все сборные Валерия Николаевича (Брагина) добирались до финала, и не хотели стать теми, на ком прервется эта серия.

И вот если бы у меня была возможность выступить перед ребятами, я бы говорил как раз об этом. Не надо забивать голову лишними мыслями, что что-то не получится. Надо выходить биться друг за друга за страну, и все будет хорошо. Может, еще бы стоило сказать: «Пацаны, ловите момент, вы сейчас счастливые люди, и постарайтесь получить максимум удовольствия. Вы будете помнить этот турнир всю жизнь».

Но это было бы лишним. Я сам много раз слышал о неповторимости МЧМ, но пока не ощутишь все в полной мере — понять и подготовить себя к тому, с чем столкнешься на турнире или будешь вспоминать потом — невозможно. Пока у тебя есть шанс выиграть что-то со своими одногодками, с кем шел с детских лет, ты никогда не сможешь представить, как будет грустно, что ты его не реализовал. Мы стали вторыми, неплохой результат, но осталось чувство горечи, что могли и должны были выступить лучше.

А как за нас болели, переживали, писали бесчисленные сообщения в соцсетях! Кто сомневается, не стесняйтесь писать ребятам. Им будет очень приятно осознавать, что за ними следят, болеют, переживают, не спят ночами. Кто будет ругать, тоже можете писать. Если ругаете, значит, смотрите. А на хамство все равно внимание не обращаешь.

Я тоже буду писать своему другу Полуне (Александр Полунин, нападающий «Локомотива» и молодежной сборной России). Сейчас у меня травма, поэтому будет возможность смотреть матчи. Так что Саня, готовься. Буду пихать, подсказывать по игре. И все равно он будет понимать, что главный смысл моих сообщений — искреннее желание победы.

Сегодня они выйдут на лед при 20 тысяч на трибунах. Голова начнет соображать не сразу, но подготовка у Валерия Николаевича серьезная, и ноги сами будут выполнять тактические схемы. Что-то в голове остается, в подкорке. И не смейтесь, привычные ощущения должны вернуться только через несколько смен. Тогда уже должны отключиться от трибун и эмоций.

А, главное, поскорее забросить самим. Команда очень мало забивала в товарищеских матчах, и это поганое ощущение, когда играешь без голов, когда не получается. Надо обязательно забить, любым образом, и уверенность придет. Верим!

Егор КОРШКОВ. Нападающий «Локомотива», серебряный призер МЧМ-2016, лучший бомбардир молодежной сборной России на МЧМ-2016 — 8 (2+6) очков, участник Кубка Карьяла-2016 в составе национальной сборной России.