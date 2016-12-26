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26 декабря 2016, 20:36 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Молодежная сборная России перед игрой против Канады посмотрела фильм про Карелина

Защитник молодежной сборной России Сергей Зборовский перед стартовым матчем чемпионата мира против Канады отметил, что накануне игроки посмотрели фильм про легендарного российского борца Александра Карелина.

— Накануне посмотрели фильм про Александра Карелина, нам объяснили, как вести себя, — сказал Зборовский. — Например, не стоит читать комментарии в интернете. И совершать другие глупости, писать что-то.
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