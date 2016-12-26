Зборовский: С канадцами нужно играть жёстко, по-умному жёстко

«Команда подходит в отличном настроении, боевом. Хорошо подготовились в Кингстоне и ждём игры. Сделали работу над ошибками, будем стараться не повторять их. У канадцев сильные игроки, как и у нас, нужно быть внимательными с первых минут, играть сильно, играть жёстко. Жёстко нужно играть с головой, можно делать умные силовые приёмы. Против обоих вратарей играл, наша бригада ничем не хуже канадской, может быть, лучше. Ещё бы из команды выделил Дилана Строума. Рекордный плюс-минус в WHL не давит, уже забыл про это. Вчера говорили про правила турнира, что не нужно делать в социальных сетях, как вести себя при фанатах, посмотрели фильм про Карелина», — передаёт слова Зборовского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.