Зборовский: С канадцами нужно играть жёстко, по-умному жёстко
Защитник молодёжной сборной России Сергей Зборовский прокомментировал предстоящую стартовую встречу чемпионата мира с канадцами.
«Команда подходит в отличном настроении, боевом. Хорошо подготовились в Кингстоне и ждём игры. Сделали работу над ошибками, будем стараться не повторять их. У канадцев сильные игроки, как и у нас, нужно быть внимательными с первых минут, играть сильно, играть жёстко. Жёстко нужно играть с головой, можно делать умные силовые приёмы. Против обоих вратарей играл, наша бригада ничем не хуже канадской, может быть, лучше. Ещё бы из команды выделил Дилана Строума. Рекордный
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