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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28263857/
26 декабря 2016, 19:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

«Молодёжка» тренируется в полном составе в день матча с канадцами

Молодёжная сборная России по хоккею проводит последнюю тренировку перед стартовым матчем чемпионата мира со сборной Канады, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

На лёд вышли все 23 хоккеиста, включённые в заявку, которые занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Сухачёв, Самсонов, Красоткин;
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
«Синие»: Зборовский — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
«Черные»: Дронов — Кудако, Ураков — Беляев — Тренин;
«Белые»: Волков — Воронков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.

Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
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