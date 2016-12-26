«Молодёжка» тренируется в полном составе в день матча с канадцами
Молодёжная сборная России по хоккею проводит последнюю тренировку перед стартовым матчем чемпионата мира со сборной Канады, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
На лёд вышли все 23 хоккеиста, включённые в заявку, которые занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Сухачёв, Самсонов, Красоткин;
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
«Синие»: Зборовский — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
«Черные»: Дронов — Кудако, Ураков — Беляев — Тренин;
«Белые»: Волков — Воронков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.
Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
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