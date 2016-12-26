«Молодёжка» тренируется в полном составе в день матча с канадцами

На лёд вышли все 23 хоккеиста, включённые в заявку, которые занимались в следующих сочетаниях:



Вратари: Сухачёв, Самсонов, Красоткин;

«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;

«Синие»: Зборовский — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;

«Черные»: Дронов — Кудако, Ураков — Беляев — Тренин;

«Белые»: Волков — Воронков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.



Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.