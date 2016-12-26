«Россия останется без медалей». Прогноз североамериканцев на МЧМ

«Капризов — настоящий талант!»

Издание The Hockey News, анализируя состав сборной России на МЧМ, особо выделяет нападающего Кирилла Капризова.



«Капризов, который был задрафтован в 2015 году под общим 135-м номером, может стать самым результативным молодым игроком в истории КХЛ. Все ждут, что этот парень будет одним из самых динамичных форвардов у российской команды на грядущем турнире. Приведём лишь один факт: Капризов был выбран “Миннесотой”, генменеджер которой Чак Флетчер провёл уже семь драфтов и до Кирилла не выбрал ни одного русского.



“Капризов — это очень умный игрок, у него очень хорошее понимание игры, отличная техника. Он невысок, но крепко сбит, обладает качественным катанием. Кирилл — настоящий талант”, — отмечает руководитель скаутской службы “Уайлд” Брент Флар.



Вопрос в том, имеет ли Капризов шанс стать звездой на уровне НХЛ. Флар не стал говорить об этом, он не хочет оказывать на нападающего давление и сравнивать с другими российскими игроками. “Об этом судить ещё рано. Я просто скажу, что и на международном уровне, и на уровне КХЛ он выделяется. У него есть шанс быть очень квалифицированным игроком. Кирилл стал играть сильнее, чем в прошлом году, это заметно и по катанию. Он не боится играть в плотной борьбе, а иногда его действия просто захватывают”, — добавил Флар. Согласно плану “Миннесоты”, Капризов будет играть в России до окончания контракта, а в сезоне-2018/19 приедет в Северную Америку. По словам того же Флара, он хочет играть в НХЛ», — отмечает издание.

«Филадельфия»: 9 «лётчиков» на МЧМ

9 «проспектов» «Флайерз» примут участие в нынешнем молодёжном чемпионате мира, и представительство «Филадельфии» стало самым внушительным среди всех клубов. Логично, что в стане «лётчиков» к этому турниру приковано особое внимание.



«В детстве для меня Рождество наступало не 25-го, как у всех, а на день позже, потому что начинался молодёжный чемпионат мира. Я сидел перед телевизором и смотрел все матчи, надеясь, что когда-нибудь сам смогу там сыграть. Девять игроков из системы “Флайерз”? Это впечатляет. Если вы посмотрите, то большинство парней из числа тех, кто играл на МЧМ, были очень заметны в Национальной хоккейной лиге», — сказал в интервью Philadelphia Inquirer нападающий Уэйн Симмондс, который был в молодёжной канадской сборной в 2008 году.

Директор департамента «Флайерз» по развитию игроков Крис Прайор дал характеристики каждому из девяти представителей «Филадельфии» на турнире. Вот какие мысли у него относительно российских делегатов — центфорвардов Михаила Воробьёва и Германа Рубцова. «Воробьёва мы видели несколько раз на разных турнирах. Следить за ним трудновато, потому что когда молодой парень играет вместе со взрослыми, то ему не дают большого количества игрового времени. Но каждый год он играет всё больше и лучше. Что касается Рубцова, то он универсален, он может играть и в центре, и на фланге — там, где скажет тренер», — отметил Прайор.



Внимание на Сергачёва, Самсонова и Гурьянова

Канадский медиагигант Sportsnet выпустил памятку для болельщиков, отметив трёх хоккеистов в каждой ведущей сборной, за которыми стоит наблюдать особо пристально. В российской команде в эту тройку попали Михаил Сергачёв, Илья Самсонов и Денис Гурьянов.

«Прошлой весной один из скаутов НХЛ сказал мне, что Сергачёв может стать лучшим игроком на этом драфте. Возможно, Остон Мэттьюс или Патрик Лайне с этим не согласятся и вступят в дискуссию, но Сергачёв обладает отменными габаритами, он выбран “Монреалем” в первом раунде и за ним нужен глаз да глаз, хотя после возвращения в “Виндзор” из тренировочного лагеря “Канадиенс” ему пришлось непросто. Самсонов — топовый вратарь из тех, кто родился в 1997 году. В полуфинале турнира в Хельсинки он обыграл американцев, отразив 26 бросков из 27. Это будет один из главных стражей ворот на нынешнем МЧМ. Что касается Гурьянова, то это большой правый “вингер”, который играет за фарм-клуб “Далласа”. Иногда считают, что игра в АХЛ не всегда полезна молодым хоккеистам, но это не всегда так — защитник “Старз” Юлиус Хонка был отменным доказательством тому два года назад», — считает обозреватель Sportsnet Гэйр Джойс.



У Канады в тройку главных звёзд ожидаемо попали Дилан Строум, Мэтью Бэрзэл и вратарь Картер Харт, у сборной США — Клейтон Келлер, Тэйдж Томпсон и Колин Уайт.



Канаде поможет домашний лёд?

«Канадцы завоевали медали на всех 11 молодёжных чемпионатах мира, которые проходили в Канаде, в том числе пять раз взяли золото. Последнее появление на домашнем льду у сборной Канады было в 2015 году, когда в Торонто на льду “Эйр Канада-центра” были биты русские. У сборной Канады в составе есть пять хоккеистов, которые принимали участие в МЧМ прошлого года, в том числе и капитан Строум. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал две голевые передачи в пяти матчах чемпионата мира, а затем провёл семь встреч за “Аризону”, прежде чем его вернули в молодёжную лигу Онтарио», — отмечает журналист Canadian Press Райан Макенна.

Россиянам прочат третье место в группе, Швеции — победу на МЧМ

Обозреватель TSN Крейг Баттон сделал свой прогноз относительно расположения команд в турнирной таблице по итогам группового турнира, а также возможной сетки плей-офф. Так, по мнению Баттона, группу А выиграют шведы, на втором месте будут действующие чемпионы финны, третьей станет сборная Чехии. В группе В победу одержит Канада, второй станет команда США, а сборная России выйдет в плей-офф лишь с третьей строчки — так считает Баттон. Примечательно, что обладателем золота, по мнению Баттона, станет не Канада, а Швеция, которая обыграет в финале хозяев. Россия выйдет в полуфинал, но останется без медалей.

Обозреватель официального сайта НХЛ Адам Киммельман согласен с Баттоном в части прогнозов о победителе — по его мнению, обладателем золота также станут шведы. Канадцам Киммельман отдаёт только бронзу, а на втором месте, по его прогнозу, должна быть сборная США. Коллега Киммельмана по изданию Майк Моррил более традиционен в предсказаниях: по его мнению, победит Канада, серебро возьмёт Швеция, а бронзу — США. При этом, по мнению Моррила, россиянин Илья Самсонов станет лучшим голкипером МЧМ.