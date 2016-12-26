Канада, США, Швеция. Кто может помешать России взять золото МЧМ

26 декабря стартует очередной молодёжный чемпионат мира. На групповом этапе сборная России сыграет со сборными Канады, США, Словакии и Латвии, а в другой группе выступят команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании. Представляем участников турнира.



Канадцы жаждут вернуть себе титул

Для сборной Канады выступление на домашнем чемпионате мира всегда особенное событие. Руководство федерации всякий раз пытается договориться с клубами НХЛ, чтобы талантливые молодые игроки смогли сыграть против лучших игроков своего возраста. Главной ударной силой команды будут два форварда — Дилан Строум и Мэтью Бэрзэл, дебютировавшие в НХЛ в этом сезоне. Строума тренерский штаб команды назначил капитаном.



Среди остальных нападающих стоит выделить третьего номера последнего драфта НХЛ Пьера-Люка Дюбуа. Североамериканская пресса всякий чемпионат мира опасается за вратарскую линию команды, но сейчас тандем Картер Харт — Коннор Ингрэм называют одним из сильнейших за всю историю. Ожидания от канадцев высокие, и они подходят к турниру в статусе главных фаворитов.

Американцы режут «по живому»

Сборная США в последние годы славилась на молодёжных турнирах своей защитной линией, но на этот раз, судя по всему, она предстанет самым слабым звеном команды. Защитник Зак Веренски мог бы сыграть ещё на одном чемпионате мира, но теперь он игрок «Коламбуса». При этом у американцев одна из сильнейших атакующих линий на турнире, несмотря на то что они из-за травмы потеряли Брока Бозера, а перед турниром отправили в клубы Алекса Дебринкэта и Логана Брауна. Дебринкэт в этом сезоне OHL набирает в среднем по два очка за матч. Но без них в атаке есть кому забивать. Главной звездой команды должен стать Клэйтон Келлер, получивший приз самому ценному игроку последнего юниорского чемпионата мира. Угроза в нападении будет исходить от Киффера Беллоуза, Джейка Рословика, Колина Уайта, Джереми Бракко. Американцы подходят к турниру с установкой на то, что для них будет важно забивать как можно больше.



Скрытый фаворит

Сборная Швеции последние годы неудачно выступает на молодёжных чемпионатах мира. После трёх финалов подряд с 2012 по 2014 год скандинавы в последние два года проигрывали в матчах за третье место. В новом сезоне команду возглавил Томас Монтен, в Канаду он привёз любопытный состав. Во-первых, за шведов сыграют форвард Джоэль Эрикссон Эк, поигравший в этом сезоне в НХЛ за «Миннесоту», а также Александер Нюландер и Оливер Чюлингтон из АХЛ.



Поддержку им окажут Карл Грундстрём, Расмус Асплунд, Лиас Андрессон и другие форварды, проводящие достойный сезон в главной шведской лиге. Наибольший интерес представляет 16-летний защитник Расмус Далин, который будет самым молодым игроком этого турнира. В Швеции его уже сравнивают с новым Никласом Лидстрёмом.



Финские потери

Сборная Финляндии едет в Канаду в качестве действующих чемпионов мира, но повторить этот успех будет очень сложно. Команду летом возглавил бывший главный тренер хабаровского «Амура» Юкка Раутакорпи, и для него успешным станет выход в полуфинал турнира. Почему? Просто потому что Патрик Лайне и Ессе Пулюярви уже играют в НХЛ, а ведь именно они добыли команде прошлогоднее золото. Впрочем, и новые «масочники» постараются удивить, например Эли Толванен и Кристиан Весалайнен. Капитаном команды был назначен Олли Юолеви, чемпион мира прошлого года. За финнов на турнире сыграет также один игрок из КХЛ — защитник «Йокерита» Юхо Раутанен.

В поиске героя

Чешские хоккеисты последний раз брали медали чемпионата мира в 2005 году. Поверить, что это наконец случится на грядущем турнире, тяжело, но бывает всякое. Для этого чуда у них есть одна составляющая — вратарь Даниэль Владарж, выступающий в АХЛ. В атаке не стоит ждать, что кто-то сможет реально зажечь на турнире, но обратите внимание на Адама Мусила, который играл за канадцев на мемориале Глинки, Филипа Хлапика и Михаэля Шпачека.



Для сборной Швейцарии последние два турнира стали сплошным разочарованием, команда неизменно проигрывала на групповом этапе сборной Дании и играла в матчах за выживание. В этом сезоне судьба дала команде очередной шанс поквитаться со скандинавами. Здесь стоит последить за 17-летним Нико Хишье, который может стать участником уже ближайшего драфта НХЛ. Дениса Мальгина «Флорида» не отпустила на турнир, и это самая ощутимая потеря для команды, потому что Денис бы не затерялся даже в первом звене сборной России.

Год назад датчане были очень близки к тому, чтобы сделать самую громкую сенсацию в истории молодёжных чемпионатов мира. Они были в 40 секундах от победы над сборной России в четвертьфинале. Свой первый самый главный матч на турнире команда Олафа Эллера проведёт 30 декабря против сборной Швейцарии. Победу в этом матче скандинавы обязательно отметят как очередное чемпионство.

Выживет ли Латвия?

Юниорская сборная Латвии «выжила» на последних двух чемпионатах мира, и теперь получила шанс сыграть на молодёжном уровне. Плюсом стало то, что главным тренером команды стал Эрикс Милунс, работавший с этими ребятами в юниорской сборной. Первый самый важный матч на турнире прибалты проведут 30 декабря против сборной Словакии, победа практически гарантирует место в четвертьфинале. Кристапс Зиле, Карлис Чуксте, Мартиньш Дзиеркалс будут лидерами команды на турнире. Два года назад словацкая сборная стала главным открытием турнира. Команда Эрнеста Бокроша смогла завоевать бронзовые медали, а их вратарь Денис Годла был назван MVP турнира. Повторить путь Годлы могут голкиперы Адам Хуска и Матей Томек, выступающие за студенческие команды США. В линии нападения нет ярких исполнителей, поэтому словаки, как и всегда, будут рассчитывать на надёжную игру в обороне.