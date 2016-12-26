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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28255663/
26 декабря 2016, 9:50 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Lenta.Ru

Назначен капитан молодежной сборной России по хоккею на ЧМ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов назначен капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Нападающий уфимского <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> Кирилл Капризов назначен капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России. Увеличить
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«Это высокая честь и большая ответственность для меня, приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой», — заявил форвард.

Ассистентами Капризова будут форвард ЦСКА Данила Квартальнов и защитник СКА Егор Рыков.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Команда Валерия Брагина свой первый матч проведет в ночь на вторник, 27 декабря, против Канады. Начало в 04:00 по Москве.

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