Россия на МЧМ: ждем новогоднего подарка!

Наша команда стартует матчем против главного фаворита — канадцев.

РЕЙТИНГИ — НА УРОВНЕ ОЛИМПИАДЫ.

Хотим ли мы претендовать на звание хоккейной супердержавы? Конечно, хотим. Но для этого обязательно выполнение одного условия — нужны победы на крупных турнирах. Желательно регулярные. Но с этим у российских сборных разных возрастов в последнее время все плохо. Очень плохо. Выигранные два года назад золотые медали в Минске ничего не меняют. На фоне олимпийской катастрофы в Сочи тот успех по итогам не самого представительного турнира выглядел слабым утешением. Да, у взрослой сборной обязательно будет шанс побороться за первое место на чемпионате мира весной следующего года в Кельне и Париже. Но молодежка может сделать хоккейную Россию счастливой уже через пару недель.

Считать этот турнир второстепенным — преступление. На родине хоккея его рейтинги стоят на одном уровне с Олимпиадой. Когда в прошлом году впервые за два десятилетия канадцы вылетели уже в четвертьфинале, то целая страна погрузилась на несколько дней в траур. Уже который год две недели на стыке Нового года задвигают на второй план все остальные события. Даже если новости и связанные с фигурами масштаба Александра Овечкина или Сидни Кросби, то преимущественно они касаются того, как звезды НХЛ следят за МЧМ и спорят ли они с одноклубниками на победу в том или ином матче. Так, когда один из лучших канадских защитников Пи. Кей. Суббан вышел к журналистам в свитере сборной России, проиграв ставку тогдашнему одноклубнику по «Монреалю» Андрею Маркову, в заокеанском медиапространстве произошел настоящий взрыв.

Два последних турнира золото для наших парней находилось на расстоянии вытянутой руки и каждый раз обиднейшим образом уплывало к соперникам. В 2015 году в Торонто хозяева, ведомые восходящей суперзвездой мирового хоккея Коннором Макдэвидом, с превеликим трудом удержали победу, хотя вели в счете с разницей в четыре шайбы. В прошлом январе, пожалуй, лучшая в истории финского хоккея молодежная сборная у себя в Хельсинки дожала россиян только в овертайме. Лучший снайпер того турнира Патрик Лайне сейчас заставляет нервничать сильнейших вратарей мира в НХЛ.

Четыре финала за четыре года работы Валерия Брагина в молодежке позволяют и сейчас надеяться на завоевание титула. Воспоминания от фантастического третьего периода в финале американского Баффало-2011 живы в памяти и по сей день. Имена главных действующих лиц того камбэка с Канадой Владимира Тарасенко и Артемия Панарина сейчас на слуху — оба идут в пятерке самых результативных игроков сезона в НХЛ. Тот чемпионат мира стал для них стартовой площадкой, после которой их карьера стремительно понеслась ввысь.

ЗЕМНЫЕ ОЖИДАНИЯ.

Как и пять лет назад, россияне начинают турнир матчем с канадцами. Проводить прямую параллель с тем, что на моих глазах творилось в золотом Баффало, — занятие бессмысленное. Хотя бы по той причине, что нынешний формат турнира сводит предварительный раунд к проверке боем безо всякой серьезной ответственности. Из двух групп, каждая из которой состоит из пяти сборных, в четвертьфинал выходят по четыре команды. А претенденты на медали сопернику уровня Латвии или Дании проигрывают раз лет в 30.

Однако на молодежном уровне для сборной России матч с канадцами — это не просто тест повышенной сложности, а грандиозное событие. Которое для многих его участников становится главным делом в хоккейной карьере. Мне довелось работать с нашей командой в качестве пресс-атташе на четырех чемпионатах мира с 2010 по 2014 год. Каждый раз, когда пути молодежки пересекались с канадцами, вся внутренняя обстановка радикально менялась. Количество традиционных шуток и подколок сокращалось в разы. Реплики по отношению к будущему сопернику оставались дипломатичными только на публике.

Но в обычной жизни желание уничтожить канадцев на льду било через край. Кленовый лист на груди соперника по умолчанию служит мощным раздражителем, а такой матч — это возможность показать себя на глазах у всего мира. Хозяева считаются фаворитами хотя бы из-за места проведения турнира — в Торонто и Монреале их, как и два года назад, ждет бешеная поддержка. Да, для того чтобы считаться претендентом на золото номер один, им не хватает некоторых ярких игроков (включая лучшего бомбардира НХЛ Макдэвида), уже выступающих в основных составах клубов НХЛ.

Но по традиции Канада — это хорошо сбалансированная команда без слабых мест. Россиян можно было поставить с ней вровень, если бы не разочаровывающая игра в контрольных матчах. Особенно беспокоит беззубость атаки — каждый гол рождается в муках. Ожидания от предстоящего выступления нашей сборной очень земные. Неоднократно доводилось слышать мнение, что это самая средняя команда за последние лет десять. Бесспорно, претендент на медали, но о чемпионских амбициях говорить не стоит.

Однако я прекрасно помню настроения, которое царили перед Баффало. О будущих звездах Кузнецове и Тарасенко в восторженных тонах никто не говорил. Годом ранее даже их присутствие не помогло раздираемой внутренними склоками команде Владимира Плющева, бесславно вылетевшей в четвертьфинале от швейцарцев. Что уж вспоминать про Панарина, запрыгнувшего в золотой состав в последний момент.

Сейчас у России крепкая команда с отличным вратарем Самсоновым, неожиданно хорошей на бумаге обороной и проводящим лучший среди 19-летних игроков сезон со времен Малкина нападающим Капризовым. Уже немало. На скамейке есть Валерий Брагин, который давно избавил нашу молодежь от малейших намеков на комплексы в матчах с Канадой. Так почему бы нашим парням не начать турнир с победы, которая станет новогодним подарком для всей России?

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА.

Группа A (Монреаль).

26 декабря.

Швеция — Дания 21.00* (Матч! Арена).

27 декабря.

Чехия — Финляндия 01.00 (Матч ТВ).

Чехия — Швейцария 21.00 (Матч! Арена).

28 декабря.

Дания — Финляндия 01.30 (Матч! Игра).

29 декабря.

Швейцария — Швеция 01.00 (Матч ТВ).

Дания — Чехия 21.00.

30 декабря.

Финляндия — Швеция 01.30 (Матч! Игра).

31 декабря.

Швейцария — Дания 01.00 (Матч ТВ).

Швеция — Чехия 21.00 (Матч! Игра).

1 января.

Финляндия — Швейцария 01.30 (Матч! Игра).

Группа B (Торонто).

26 декабря.

США — Латвия 23.30.

27 декабря.

Канада — Россия 04.00 (Матч ТВ).

28 декабря.

Латвия — Россия 00.00 (Матч ТВ).

Канада — Словакия 04.00 (Матч ТВ).

29 декабря.

Словакия — США 03.30 (Матч ТВ).

Россия — США 23.30 (Матч ТВ).

30 декабря.

Латвия — Канада 04.00 (Матч ТВ).

31 декабря.

Словакия — Латвия 03.30 (Матч ТВ).

США — Канада 23.30 (Матч ТВ).

1 января.

Россия — Словакия 04.00 (Матч ТВ).

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ**

2 января (21.00, 23.30).

3 января (01.30, 04.30).

ПОЛУФИНАЛЫ.

4 января (23.00).

5 января (03.30).

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО.

5 января (23.30).

ФИНАЛ.

6 января (04.00).

*Время московское.

**В плей-офф выходят четыре лучших команды из группы, пары составляются по принципу А1 — В4, А2 — В3, А3 — В2, А4 — В1. Время и место игр плей-офф будет зависеть от результатов хозяев турнира — канадцев.

МИХАИЛ ЗИСЛИС