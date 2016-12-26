Россия начнет молодежный ЧМ-2017 по хоккею с матча против канадцев

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Молодежный чемпионат мира традиционно проходит в Северной Америке после католического Рождества и является своеобразным «мостиком» между годами — начинается в уходящем, а чемпиона определяет в наступающем.

На этот раз турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Торонто и Монреале.

Хоккей Молодежный ЧМ 2016-2017 Группа B, 27.12.2016, 4:00 -:- Канада U-20 Россия U-20

Начало ЧМ-2017 для российской команды явно не будет «вкатывающим» — уже в первый игровой день команде Валерия Брагина предстоит встреча с хозяевами соревнований канадцами. Матч в Air Canada Centre в Торонто (начало — в 4.00 мск во вторник) станет настоящим открытием чемпионата, пусть и будет последним из четырех запланированных на его первый день.

Помимо канадцев соперниками россиян на групповой стадии станут команды Латвии (0.00 мск в ночь с 27 на 28 декабря), США (29 декабря, 23.30 мск) и Словакии (1 января, 4.00 мск). Эти пять сборных составляют группу В.

В группе А собраны представители Европы — хоккеисты Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Дании.

По четыре лучшие сборные из каждой группы составят четвертьфинальные пары, и на этой стадии с турниром простится Торонто — полуфиналы и медальные встречи примет уже только домашняя арена «Монреаль Канадиенс» Centre Bell.

Решающий матч соревнований начнется 5 января в 23.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира впервые официально состоялся в 1977 году и этой зимой пройдет уже в 41-й раз. Интересно, что до этого три турнира молодежных сборных были организованы в Ленинграде, Виннипеге и Тампере, но проходили не под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) и имеют статус неофициальных. Во всех трех случаях — в 1974, 1975 и 1976 годах — победу одерживала сборная СССР.

С доминирования советских хоккеистов началась и официальная история проведения молодежных чемпионатов мира, и к моменту распада СССР они успели восемь раз стать чемпионами, трижды — вторыми и еще дважды завоевать бронзовые награды.

Только в двух случаях советская команда оставалась без медалей.

— на турнире 1982 года в США и Канаде, оставшись четвертой, а также в 1987 году, когда вместе со сборной Канады была дисквалифицирована.

Тот чемпионат, проводившийся в Чехословакии, остался в памяти хоккейных болельщиков не итоговой победой сборной Финляндии и вторым местом хозяев, а событием, которое получило название «Драка в Пьештянах» — темным пятном на истории мирового хоккея.

Инцидент произошел в последний день турнира, когда сборной Канады для того, чтобы завоевать золотые медали, требовалось сделать невероятное — выиграть у лишившейся перспектив попасть на пьедестал команды СССР с разницей в пять и более шайб. Но во втором периоде счет был уже 4:2 в пользу североамериканцев….

Подробности драки в формате «все против всех», а также комментарии и воспоминания участников побоища с двух сторон отражены во множестве статей и даже книг, но в «сухом» остатке значатся 18-месячные дисквалификации игроков (впоследствии сокращенные до полугода) и трехлетние — тренеров.

Интересно, что некоторые из «амнистированных» хоккеистов приняли участие в чемпионате 1988 года в Москве, где канадцы выиграли очное противостояние (3:2) и завоевали золото, оставив команду СССР второй.

На данный момент именно эти две сборные являются самыми титулованными на молодежном уровне, причем на счету канадцев больше побед (16 против 13), а у команд СССР/СНГ/России — наград (34 против 29).

В ранге действующих чемпионов на турнире в Торонто и Монреале будут выступать хоккеисты сборной Финляндии, год назад на домашнем льду в Хельсинки выигравшие четвертое в своей истории золото.

Тогда в финале хоккеисты Суоми, ведомые Патриком Лайне, Себастьяном Ахо и Ессе Пульюярви, сумели в овертайме взять верх над командой Валерия Брагина — 4:3.

Тренер молодежной сборной России в этом статусе начнет уже пятый подобный турнир — до этого с Брагиным команда завоевывала одно золото (как раз в Северной Америке, пусть и в США) и три серебра.

Нынешней осенью команда не слишком удачно провела молодежную Суперсерию в Северной Америке, выиграв только два из шести матчей со сборными различных канадских лиг. Однако, по словам Брагина, в каждом матче серии хоккеисты стремились добиться победы, а не менее важной задачей для тренерского штаба было проверить всех кандидатов на поездку на мировое первенство.

«Ее мы решили, — подчеркнул тренер. — Мы просмотрели всех кандидатов. В матчах в Канаде особенно интересовали ребята, выступающие в Северной Америке. Со всеми пообщался индивидуально, проверили их в играх. Кому-то удалось себя зарекомендовать, кому-то — нет».

С начала декабря команда проводила сбор в подмосковном Новогорске, где хоккеисты тренировались на площадке канадских размеров — важный нюанс, как показала Суперсерия: не все игроки, по словам Брагина, смогли быстро адаптироваться к непривычным размерам ледяного поля.

В середине декабря российская команда отправилась на заключительный этап подготовки уже в Канаду, где в городе Кингстон провела два контрольных матча — против Дании (2:1 ОТ) и Швеции (0:4).

«Атака очень беспокоит, — признал тренер уже после первой из этих встреч. — Но резервы есть. С каждым днем должно улучшаться взаимопонимание, где-то, может, вообще упростим игру и будем действовать с большей агрессией, больше играть под воротами».

В матче против шведов четыре шайбы пропустил голкипер Илья Самсонов, которого Брагин назвал первым номером команды на чемпионате, хотя и не исключил ситуации, когда на лед выйдет и один из двух его сменщиков.

«Пусть счет рос с самого начала не в нашу пользу, все старались, рук не опускали, пытались выправить ситуацию, — подвел специалист итог матча со Швецией. — Забили бы один раз — могли бы вернуться в игру.

Создаем достаточно, но реализация хромает. Это волнует больше всего.

«Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на турнире», — резюмировал Брагин.

Именно после этого матча главный тренер российской команды и определился с заявкой на турнир. Не будет (и не ожидалось) там защитника Ивана Проворова, который заиграл в НХЛ за «Филадельфию», но его пример может заставить сыграть на свой максимум Михаила Сергачева, у которого пока не получилось закрепиться в «Монреале». А тут как раз шанс отличиться на глазах «родных» болельщиков.

Состав сборной России.

вратари — Антон Красоткин («Локо»), Владислав Сухачев («Челмет»), Илья Самсонов («Металлург» Мг);.

защитники — Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Сергей Зборовский («Реджайна»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Михаил Сергачев («Виндзор»), Егор Рыков (СКА), Артем Волков («Динамо» Бшх);.

нападающие — Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо» НН), Данила Квартальнов (ЦСКА), Александр Полунин («Локомотив»), Кирилл Беляев («Югра»), Герман Рубцов («Витязь»), Павел Карнаухов (ЦСКА), Денис Алексеев («Адмирал»), Данил Юртайкин («Рязань»), Михаил Воробьев («Салават Юлаев»), Яков Тренин («Гатино»), Денис Гурьянов («Техас»).