Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в Канаде

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Решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею проходят в первые дни января, и традиционно именно этот турнир открывает соревновательный год в мировом спорте. Спустя два года чемпионат мира среди хоккеистов до 20 лет возвращается в Канаду — в Торонто и Монреале состоялся турнир 2015 года, завершившийся победой хозяев. В прошлом январе домашний чемпионат мира в Хельсинки выиграли хоккеисты из Финляндии.

Российская сборная по традиции будет одним из претендентов на места на пьедестале почета. Отечественные молодые хоккеисты завоевывают медали на шести турнирах кряду, однако золото в последний раз дружина Брагина выиграла лишь в 2011 году — в американском Баффало. Год назад сборная России проиграла в финале финнам в дополнительное время (3:4).

В предстоящем турнире выступят хоккеисты, родившиеся в 1997 году и позднее. В Канаде Брагин не сможет рассчитывать на ведущего российского защитника этого возраста — Ивана Проворова, который выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Филадельфия Флайерз».

В заявку на чемпионат мира вошли вратари Антон Красоткин («Локо»), Владислав Сухачев («Челмет»), Илья Самсонов («Металлург», Магнитогорск); защитники Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Сергей Зборовский («Реджайна»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург», Магнитогорск), Михаил Сергачев («Виндзор»), Егор Рыков (СКА), Артем Волков («Динамо», Балашиха); нападающие Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо», Нижний Новгород), Данила Квартальнов (ЦСКА), Александр Полунин («Локомотив»), Кирилл Беляев («Югра»), Герман Рубцов («Витязь»), Павел Карнаухов (ЦСКА), Денис Алексеев («Адмирал»), Данил Юртайкин («Рязань»), Михаил Воробьев («Салават Юлаев»), Яков Тренин («Гатино»), Денис Гурьянов («Техас»).

Накануне турнира сборная России провела контрольные матчи с командами Дании (2:1) и Швеции (0:4).

Добраться до Монреаля

Чемпионат мира пройдет по привычной схеме с участием 10 команд, которые на предварительном этапе разделены на две группы. В группе А в Монреале сыграют команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии. Сборная России на арене «Эйр Канада», где в сентябре проходили матчи Кубка мира, сыграет 26 декабря с канадцами, 27 декабря — с соперниками из Латвии, 29 декабря — США, 31 декабря — Словакии.

По итогам предварительной стадии по четыре лучшие команды из каждой группы выходят в ¼ финала, матчи пройдут 2 января. Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал состоятся 5 января. Начиная с полуфиналов, матчи будут проходить в монреальском «Белл Центре».

Команды, занявшие в группах последние места, проведут серию матчей за сохранение места в элите — 2—3 января и, если понадобится, 5-го. Неудачника этих встреч на чемпионате мира 2018 года заменит сборная Белоруссии, которая в середине декабря победила на турнире в дивизионе I в немецком Бремерхавене. Следующее молодежное первенство по хоккею пройдет в Баффало.

Первый официальный чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд прошел в 1977 году и завершился победой сборной СССР. Всего советская сборная побеждала восемь раз, в 1992 году титул достался команде СНГ, сборная России выигрывала молодежные чемпионаты мира четырежды — в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.

Чаще других турниры сильнейших молодых хоккеистов мира выигрывала сборная Канады — 16 раз. Четыре титула у финнов, три — у американцев, по два — у сборных Чехии и Швеции.