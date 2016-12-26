Игра с Канадой станет первой для России на турнире и состоится 27 декабря (начало — 4.00 по московскому времени). Чемпионат мира пройдет в Канаде и продлится до 5 января.

Напомним, сегодня утром, около 05:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек — российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.