Матч ЧМ-2017 Канада — Россия начнется с минуты молчания
Матч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны, информирует
пресс-служба ФХР.
Игра с Канадой станет первой для России на турнире и состоится 27 декабря (начало — 4.00 по московскому времени). Чемпионат мира пройдет в Канаде и продлится до 5 января.
Напомним, сегодня утром, около 05:40 по московскому времени,
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