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26 декабря 2016, 0:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Матч ЧМ-2017 Канада — Россия начнется с минуты молчания

Матч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны, информирует пресс-служба ФХР.

Игра с Канадой станет первой для России на турнире и состоится 27 декабря (начало — 4.00 по московскому времени). Чемпионат мира пройдет в Канаде и продлится до 5 января.

Напомним, сегодня утром, около 05:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек — российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в понедельник в канадских городах Монреаль и Торонто. Сборная России под руководством Валерия Брагина уже на групповой стадии сыграет с соперниками из Канады и США.
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