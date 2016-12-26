Стал известен окончательный состав сборной Латвии на МЧМ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в понедельник в канадских городах Монреаль и Торонто. Сборная России под руководством Валерия Брагина уже на групповой стадии сыграет с соперниками из Канады и США.