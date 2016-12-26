Стал известен окончательный состав сборной Латвии на МЧМ
Главный тренер молодёжной сборной Латвии Эрик Милюнс определил окончательный состав команды на МЧМ-2017.
Вратари: Марек
Защитники: Кристиан Рубинс, Карлис Чуксте, Гвидо Янсонc, Томас Зейле, Максим Пономаренко, Кристапс Зиле, Римант Зейлис, Эдуард Янсонс;
Нападающие: Мартиньш Дзиеркалс, Рудолф Балцерс, Ренарc Крастенбергc, Эрленд Клявиньш, Эдуардс Тралмакс, Филип Бунцис, Ричард Бернхардс, Робертс Блугерс, Рихард Пуиде, Денис Смирнов, Роберт Барановскис, Валтер Апфельбаумc.
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