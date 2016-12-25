Капризов назвал высокой честью быть капитаном сборной России по хоккею на МЧМ

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила, что тренерский штаб молодежной сборной во главе с Валерием Брагиным определил Капризова капитаном команды на турнир, а защитника Егора Рыкова и форварда Данилу Квартальнова — его ассистентами.

«Это высокая честь и большая ответственность для меня. Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой», — сказал Капризов, которого цитирует официальный сайт ФХР.

Россияне в первом матче турнира сыграют с командой Канады 26 декабря.