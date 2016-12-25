Капризов назвал высокой честью быть капитаном сборной России по хоккею на МЧМ
Нападающий Кирилл Капризов заявил, что для него высокая честь быть капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет), который пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.
Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила, что тренерский штаб молодежной сборной во главе с Валерием Брагиным определил Капризова капитаном команды на турнир, а защитника Егора Рыкова и форварда Данилу Квартальнова — его ассистентами.
«Это высокая честь и большая ответственность для меня. Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой», — сказал Капризов, которого цитирует официальный сайт ФХР.
Россияне в первом матче турнира сыграют с командой Канады 26 декабря.
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