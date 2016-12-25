Капитаном будет нападающий Кирилл Капризов. Нападающий Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков станут ассистентами капитана.

— Это высокая честь и большая ответственность для меня, — цитирует Капризова официальный сайт ФХР. — Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой.