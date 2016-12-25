Русский в Китае и напарник Умарка. Судьба призёров МЧМ-2016
Микулович переехал в Китай, Георгиев остался в Финляндии, Проворов пробился в НХЛ, Капризов заиграл с Умарком — судьба призёров МЧМ-2016.
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Сборная России под руководством Валерия Брагина второй год подряд играла в финале молодёжного чемпионата мира. После поражения от канадцев в решающем матче МЧМ-2015 россияне без потерь прошли групповой этап турнира в Финляндии. Хозяева были обыграны в основное время, а вот с чехами дело дошло до буллитов. В
ВРАТАРИ
Александр Георгиев
Карьера после МЧМ: если в прошлом сезоне российский вратарь метался между основой ТПС и «молодёжкой», а на некоторое время даже отправлялся в аренду, то теперь он почти поровну делит игровое время со своим финским напарником. ТПС занимает третье место в чемпионате.
Илья Самсонов
Карьера после МЧМ: стал обладателем Кубка Гагарина, сыграв шесть матчей в
Владислав Третьяк
Карьера после МЧМ: в межсезонье перебрался на Дальний Восток, где дебютировал в КХЛ. Первый матч за «Адмирал» молодой вратарь провёл против ЦСКА во Владивостоке в присутствии своего деда Владислава Третьяка. Впоследствии ещё дважды выходил в стартовом составе «моряков».
ЗАЩИТНИКИ
Сергей Бойков
Карьера после МЧМ: подписал контракт с задрафтовавшим его «Колорадо», но текущий сезон проводит между АХЛ и ECHL. Тем временем новокузнецкий «Металлург» продал права на защитника в «Салават Юлаев».
Александр Микулович
Карьера после МЧМ: после трёх сезонов в лиге Онтарио Микулович вернулся
Дмитрий Сергеев
Карьера после МЧМ: в отличие от своего давнего напарника по «Трактор-96» Микуловича, решил продлить свою заокеанскую командировку. После трёх лет в юниорской лиге Онтарио проспект «Сент-Луиса» перебрался в лигу Восточного побережья.
Иван Проворов
Карьера после МЧМ: прошлый сезон доиграл в юниорской лиге, где получил приз лучшему защитнику, а осенью пробился в состав «Филадельфии». 19-летний защитник играет по 20 минут за матч, выходит на большинство и уже набрал 15 очков в НХЛ.
Егор Рыков
Карьера после МЧМ: после возвращения с чемпионата мира стал получать больше игрового времени от Сергея Зубова. Смена главного тренера СКА не пошатнула позиции Рыкова, а напротив, сделала его крепким игроком основы. В звёздной компании Егор получает 12−13 минут за матч. Едет на свой второй молодёжный чемпионат мира.
Дамир Шарипзянов
Карьера после МЧМ: ещё в прошлом сезоне провёл один матч в АХЛ, а теперь выступает в системе «Лос-Анджелеса» на постоянной основе. Нижнекамский воспитанник 10 матчей сыграл в АХЛ, а ещё 11 в ECHL.
Егор Воронков
Карьера после МЧМ: продолжает выступать за «Витязь» под руководством Валерия Белова. Пока не может забросить первую шайбу в КХЛ. Попал в состав молодёжной сборной России на чемпионат мира в Торонто и Монреале.
Никита Жульдиков
Карьера после МЧМ: начинал сезон в качестве основного защитника «Трактора», но последнее время выступает за
НАПАДАЮЩИЕ
Александр Дергачёв
Карьера после МЧМ: продолжает выступать за СКА на правах «лимитчика», но попадает в состав через раз и не получает от Олега Знарка много игрового времени. За 25 матчей в этом сезоне не забросил ни одной шайбы.
Радель Фазлеев
Карьера после МЧМ: съездил в лагерь «Филадельфии», после чего предсказуемо отправился в
Владислав Каменев
Карьера после МЧМ: капитан серебряной «молодёжки» продолжает выступать в АХЛ, набирая за
Кирилл Капризов
Карьера после МЧМ: прошлый сезон заканчивал без своих партнёров по тройке Стоа и Казакова, которых «Кузня» продала в дедлайн. Летом был продан уже сам Кирилл, за которого его родной клуб выручил рекордную сумму в своей истории. С первых же матчей Капризов стал одним из лидеров «Салавата Юлаева», выходил в одном звене с Линусом Умарком и уже побил личный рекорд результативности. Едет на молодёжный чемпионат мира в статусе капитана сборной России.
Егор Коршков
Карьера после МЧМ: весной помог «Локо» выиграть Кубок Харламова, ударно провёл предсезонку и начинал чемпионат в качестве одного из лидеров главной команды Ярославля. В ноябре дебютировал за сборную России, сыграв три матча на Кубке Первого канала. В матче с «Автомобилистом» сломал ногу и выбыл на длительный срок.
Павел Красковский
Карьера после МЧМ: продолжает играть за «Локомотив» в звене с Коршковым и Полуниным, а вместе с Егором привлекался в сборную России на Кубок Карьяла. Более чем в два раза превзошёл свои прошлогодние показатели по результативности.
Андрей Кузьменко
Карьера после МЧМ: курсирует между основой ЦСКА и
Артур Лаута
Карьера после МЧМ: прошлый сезон закончил с четырьмя шайбами в регулярном чемпионате и ещё двумя в
Максим Лазарев
Карьера после МЧМ: после трёх сезонов в Канаде казанский воспитанник вернулся на родину и подписал контракт с «Ак Барсом». Забил первую шайбу в КХЛ уже в четвёртом матче сезона, но постоянного места в основе не получил. Зинэтула Билялетдинов выпускает Лазарева в среднем на пять минут, периодически отправляя в
Александр Полунин
Карьера после МЧМ: на некоторое время выпал из звена с Коршковым и Красковским, уступив место канадцу Козуну, но впоследствии вернулся к постоянным партнёрам. Несмотря на то, что ещё имеет право выступать в МХЛ, весь сезон проводит в первой команде. На МЧМ-2017 едет в качестве игрока первого звена сборной.
Евгений Свечников
Карьера после МЧМ: неудачный чемпионат мира не подкосил нападающего, и второй сезон в лиге Квебека Свечников провёл не намного, но лучше первого. Концовку сезона и вовсе заканчивал в
Андрей Светлаков
Карьера после МЧМ: сразу после молодёжного чемпионата получил вызов в первую сборную России. С тех пор стал игроком обоймы Олега Знарка, принимая участие во всех этапах Евротура. При этом в ЦСКА Светлаков не является ведущим игроком, и даже два матча сыграл за
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