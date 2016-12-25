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25 декабря 2016, 0:09 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Молодёжная сборная России завершила сбор в Кингстоне перед МЧМ-2017

Молодёжная сборная России провела заключительную тренировку в Кингстоне, где с 19 декабря пройдёт финальный этап подготовки к чемпионату мира (26 декабря — 5 января, Канада).

23 хоккеиста, которые сформировали заявку на турнир, занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Красоткин, Самсонов, Сухачёв.
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов.
«Синие»: Зборовский — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов.
«Чёрные»: Дронов — Кудако, Ураков — Беляев — Тренин.
«Белые»: Воронков — Волков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.

Команда отправляется в Торонто, где пройдут матчи групповой стадии. Турнир для россиян откроется матчем с Канадой (27 декабря, 4:00 мск.).
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