Молодёжная сборная России завершила сбор в Кингстоне перед МЧМ-2017

23 хоккеиста, которые сформировали заявку на турнир, занимались в следующих сочетаниях:



Вратари: Красоткин, Самсонов, Сухачёв.

«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов.

«Синие»: Зборовский — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов.

«Чёрные»: Дронов — Кудако, Ураков — Беляев — Тренин.

«Белые»: Воронков — Волков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.



Команда отправляется в Торонто, где пройдут матчи групповой стадии. Турнир для россиян откроется матчем с Канадой (27 декабря, 4:00 мск.).