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24 декабря 2016, 22:19 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Опубликован окончательный состав сборной США на МЧМ-2017

Тренерский штаб сборной США определился с окончательным составом на молодёжный чемпионат мира — 2017.

Турнир стартует в Канаде 26 декабря.

Вратари: Тайлер Парсонс («Лондон», OHL), Джейк Оттингер (университет Бостона, HEA), Джозеф Волл (Бостон Колледж, HEA).

Защитники: Райан Линдгрен (университет Миннесоты, NCAA), Джек Акэн (университет Сент-Клауд Стейт, NCHC), Калеб Джонс («Портленд», WHL), Кейси Фитцджеральд (Бостон Колледж, HEA), Адам Фокс (Гарвардский университет, НЕА), Джо Кеккони (университет Мичигана, NCAA), Чарли Макэвой (университет Бостона, НЕА).

Нападающие: Люк Канин (университет Висконсина, NCAA), Тэннер Лачински (университет Огайо, NCAA), Клэйтон Келлер, Патрик Харпер, Джордан Гринвэй, Киффер Беллоуз (все — университет Бостона, НЕА), Джои Андерсон («Дулут», NCHC), Эрик Фоли (колледж Провиденса, НЕА), Джереми Бракко («Китченер», OHL), Колин Уайт (Бостон Колледж, НЕА), Трой Терри (университет Денвера, NCHC), Джек Рословик («Манитоба», AHL), Тэйдж Томпсон (университет Коннектикута, НЕА).
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