Опубликован окончательный состав сборной США на МЧМ-2017
Тренерский штаб сборной США определился с окончательным составом на молодёжный чемпионат мира — 2017.
Турнир стартует в Канаде 26 декабря.
Вратари: Тайлер Парсонс («Лондон», OHL), Джейк Оттингер (университет Бостона, HEA), Джозеф Волл (Бостон Колледж, HEA).
Защитники: Райан Линдгрен (университет Миннесоты, NCAA), Джек Акэн (университет
Нападающие: Люк Канин (университет Висконсина, NCAA), Тэннер Лачински (университет Огайо, NCAA), Клэйтон Келлер, Патрик Харпер, Джордан Гринвэй, Киффер Беллоуз (все — университет Бостона, НЕА), Джои Андерсон («Дулут», NCHC), Эрик Фоли (колледж Провиденса, НЕА), Джереми Бракко («Китченер», OHL), Колин Уайт (Бостон Колледж, НЕА), Трой Терри (университет Денвера, NCHC), Джек Рословик («Манитоба», AHL), Тэйдж Томпсон (университет Коннектикута, НЕА).
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