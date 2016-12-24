Опубликован окончательный состав сборной США на МЧМ-2017

Вчера главный тренер сборной России Валерий Брагин назвал окончательный состав на молодежный чемпионат мира. Турнир для нашей команды стартует в ночь с понедельника на вторник — матчем против хозяев турнира канадцев. «СЭ» разбирается, при выполнении каких условий россияне могут повторить успехи золотой молодежки пятилетней давности.