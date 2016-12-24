Как сборной России выиграть чемпионат мира

ЛУЧШИЙ ТУРНИР В КАРЬЕРЕ САМСОНОВА

Надо отдавать себе отчет: сборная России на чемпионате мира — совсем не фаворит. Не фаворит в смысле предтурнирных раскладов, которые учитывают сумму мастерства игроков и качество хоккея в товарищеских матчах. Пусть последнее для успешных прогнозов и спорная вещь. Финны, например, год назад перед своим чемпионством уступили в контрольных играх и американцам, и даже швейцарцам.

Что же касается состава, то у нашей команды нет сильнейшей защиты (вряд ли вы ожидали другого) и, к сожалению, нет и лучшей атаки. Единственная козырная линия, которая может (да и должна) побить любого соперника, — вратарская.

Ни у американцев, ни у финнов, ни у шведов, ни у канадцев (их неудачи на молодежном уровне почти всегда связаны именно с хрупкостью последнего рубежа), нет в составе элитного голкипера, о котором можно было бы сказать — «этот парень готов вытащить любой безнадежный матч». У нас такой игрок есть: за все 90-е, при всем уважении к Сорокину и Шестеркину, в России родился только один вратарь с более высоким потенциалом, чем Илья Самсонов, — Андрей Василевский.

Правда, в отличие от голкипера «Тампы», который постоянно творил чудеса и в «юниорке», и в молодежке, Илья пока все никак не может провести свой идеальный турнир. То подводили партнеры — именно на долю Самсонова выпал тот самый позорный четвертьфинал с Швейцарией на ЮЧМ (0:5), то он оказывался запасным. Год назад Валерий Брагин сделал ставку на Александра Георгиева, но матч, который стал лучшим для сборной, — полуфинал с американцами — он доверил именно Самсонову.

Можно смело ставить на то, что и в матчах в группе с Канадой и США, и в плей-офф, если мы там встретимся с нашими недавними обидчиками шведами, без 30−40 бросков в створ наших ворот не обойдется. Увы, умение владеть территориальным преимуществом — не российский конек на любом уровне. От Самсонова будет зависеть очень многое, и если он окажется не готов «спасать родину», у сборной могут быть очень серьезные проблемы.

СЕРГАЧЕВ ДОЛЖЕН СЫГРАТЬ НЕ ХУЖЕ ПРОВОРОВА

Когда-то в России были огромные проблемы с вратарями — они решились. Последнее десятилетие прошло под знаком поиска приличных защитников — и медленно, но верно ситуация меняется в лучшую сторону. Пока не до такой степени, чтобы заполнить всю линию обороны классными хоккеистами, как у тех же канадцев или шведов, но хорошего помаленьку.

Если Самсонов может побороться за звание лучшего вратаря турнира, то хоккеист «Виндзора» Михаил Сергачев способен победить в аналогичной номинации среди защитников. Немного жаль, что мы не увидим пару мечты Проворов — Сергачев — видимо, ее появления придется подождать до их встречи во взрослой сборной.

Два самых талантливых российских защитника совершенно не похожи: если Иван, который набрал на прошлом чемпионате мира 8 (0+8) очков, крут прежде всего чтением игры и универсализмом, то Михаил — пробивной силой, которая выражается как в невероятных слаломных проходах, так и мощнейших бросках. Сергачев чуть больше тяготеет к атаке и может закрыть все большинство: либо как единственный защитник, если Брагин решится на создание спецбригады, либо как партнер для условного Рыкова, Сидорова или Зборовского.

БЕЗ ПЕРВОГО ЗВЕНА — НИКУДА

Брагин сознательно отсеял всех односторонних нападающих, по поводу которых у него были сомнения, что они готовы к жесткому скоростному хоккею под серьезным давлением. Абрамов, Соколов, Попугаев, а вчера к ним добавились Тянулин с Коростелевым — все они по атакующему потенциалу превосходят многих из тех, кто в сборную попал. Но Брагину не нужны игроки, которые будут забивать Латвии и Словакии, если в матчах с Канадой и США они уйдут в серьезный минус. Российский тренер не раз удивлял кадровыми решениями, но каждый раз его «любимчики» вроде Лещенко и Светлакова выстреливали в самый нужный момент — поэтому и к «дискриминации» технарей вопросов не возникало.

То, что Брагин не любит легионеров, и потому забраковал почти всю заокеанскую банду (остались лишь защитники Сергачев и Зборовский и нападающие Тренин и Гурьянов) — это, конечно, чушь полнейшая. Да, тренер не раз говорил о том, что юниорам стоит развиваться в России — однако это совсем не значит, что для него североамериканская прописка является черной меткой. Год назад в молодежке было и вовсе 10 легионеров — почти половина состава!

Если брать нынешних отцепленных, то Абрамов и Попугаев слабо выглядели на Суперсерии, Соколов в единственном своем матче был хорош, но совершенно незаметен в те моменты, когда находился без шайбы, а Тянулин с Коростелевым, которые до последнего претендовали на место в составе, совсем растворились во вчерашней игре со шведами. Красивая статистика в юниорских лигах в таких случаях не спасает, причем не только российских легионеров — сборная США, например, отказалась от услуг форварда ДеБринката, набравшего в 28 матчах за клуб лиги Онтарио «Эри» 60 (30+30) очков!

У решения Брагина, конечно, есть подводные камни — в команде и вправду осталось до неприличного мало ярких нападающих. Квартальнов, Беляев и Ураков — чистые разрушители, Тренин — король игры на точке, слегка подрастерявший в атаке атакующие навыки, Карнаухов, Рубцов и особенно Гурьянов — джокеры, которым только предстоит найти идеальных партнеров и место в команде.

Так что на кахаэловскую первую тройку Полунин — Воробьев — Капризов выпадет невероятная нагрузка: чтобы сборная претендовала на медали, они должны забивать в каждом матче — и слабым соперникам, и топ-сборным.

ВЗЯТЬ УДАЧУ ЗА ХВОСТ

Брагин — самый успешный тренер молодежных сборных в этом десятилетии. Его успехи — это очевидная тенденция, но нельзя не признать: ему очень много везло. Удача была заслуженная, но все эти невероятные спасения в последние минуты матча, камбэки и прочие удивительные вещи — одними рациональными объяснениями чудес здесь не отделаться.

Есть брать четыре четвертьфинала при Брагине — с финнами, чехами, американцами и датчанами — то к каждому из них в той или иной степени применимо слово «отскок». Модель российского тренера сильно завязана как на эмоциональной составляющей, так и на перепадах физической готовности, и от того не стоит сильно удивляться, почему год назад после ужасной встречи с Данией через день россияне вчистую переиграли сборную США с Мэттьюсом, Ткачаком и Веренски.

Конечно, отдельный матч команда Брагина может выиграть у любой сборной: канадцы и американцы недосчитались многих звезд (да, Макдэвид по возрасту мог бы сыграть в Торонто и Монреале!), а финны потеряли супертройку Лайне-Ахо-Пулюярви — и трепетать перед магией чужих имен нам не придется. Но есть подозрение, что ждать чего-то подобного, что и в прошлые годы, когда успешные и провальные отрезки чередовались как по ходу турнира, так и отдельных игр, придется и на этот раз: причин верить, что с этим составом сборная может доминировать на чемпионате мира, увы, не найти.

Ориентировочный состав:

Самсонов (Сухачев, Красоткин)

Рыков — Сидоров, Полунин — Воробьев — Капризов

Сергачев — Зборовский, Карнаухов — Тренин — Гурьянов

Воронков — Волков, Рубцов — Алексеев — Юртайкин

Кудако — Дронов, Ураков — Квартальнов — Беляев.