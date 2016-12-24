Звезды МЧМ: от Капризова до Нюландера

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«СЭ» знакомит вас с самыми яркими хоккеистами, которые сыграют в Монреале и Торонто.

з. Якуб ЗБОРЖИЛ, «Сент-Джон» (QMJHL), 19 лет, Чехия

Статистика в сезоне 2016/17: 18 (6+12) очков в 20 матчах, «+12».

Молодежная сборная Чехии уже 11 лет остается без медалей чемпионата мира. Вероятно, прервать эту печальную серию не получится и на этот раз, несмотря на то, что многие из представителей нынешнего состава уже добивались успехов на международном уровне: выходили в финал Мемориала Глинки и чемпионате мира среди юниоров. Наиболее известный из них — Якуб Зборжил.

Он, как и большинство талантливых чешских игроков предпочел в юном возрасте покинуть родину и уже третий год воспитанник «Кометы» из Брно выступает в лиге Квебека. На драфте НХЛ Якуба выбрал «Бостон» под общим тринадцатым номером. Он выделяется своим прекрасным катанием и умением жестко встретить соперника, также Зборжил имеет неплохой атакующий потенциал — в его арсенале неплохой щелчок.

н. Кирилл КАПРИЗОВ, «Салават Юлаев» (КХЛ), 19 лет, Россия

Статистика: 30 (15+15) очко в 37 матчах, «+8».

В прошлом году уроженец Новокузнецка стал с 27 (11+16) очками в 53 играх лучшим бомбардиром местного «Металлурга», а также серебряным призером чемпионата мира в составе молодежной сборной России (1+2 в 7 матчах). Минувшим летом Кирилл перебрался в более амбициозный «Салават Юлаев». Некоторое время ушло на притирку, 9 матчей на новом месте Капризов откатал без голов, зато в десятом разразился своим первым хет-триком. С тех пор Кирилл довел счет точных бросков до пятнадцати, и в Канаду он отправляется в статусе одного из лидеров топ-клуба и будущего участника матча звезд КХЛ.

Каким-то чудом два года назад на драфте НХЛ этот коренастый техничный крайний форвард дожил до середины пятого раунда, где его благополучно и «украла» «Миннесота».

н. Джоэль ЭРИКССОН ЭК, «Фэрьестад» (SHL), 19 лет, Швеция

Статистика: 3 (2+1) очка в 8 матчах, «+2».

Два последних молодежных чемпионата мира для Швеции заканчивались на минорной ноте: скандинавы безвольно проигрывали полуфиналы, а затем и матчи за бронзу. У «Тре Крунур» был отличный подбор игроков и хорошо поставленная командная игра, но стоило только начать матчу развиваться не по шведскому сценарию, как наследники викингов сразу «сыпались». В сборной не было харизматичных игроков, способных повести ее за собой в сложный момент. В этот раз таким лидером попробует стать капитан — Джоэль Эрикссон Эк.

Эрикссон всесторонне развитый центрфорвард, про таких говорят — он умеет на льду все. В этом сезоне он успел засветиться в НХЛ, в составе задрафтовавшей его под общим двадцатым номером «Миннесоты» Джоэль провел 9 матчей и набрал в них 5 (2+3) очков. Однако «Дикари» решили не форсировать его ввод в состав и отправили в аренду в родной «Фэрьестад».

н. Еели ТОЛВАНЕН, «Су-Сити» (USHL), 17 лет, Финляндия

Статистика: 27 (26+11) очков в 23 матчах, «+9».

Толванен небольшой и очень быстрый левый край, основное оружие которого — резкий кистевой бросок. В прошлом сезоне Еели становился лучшим снайпером Кубка Вызова (9+1 в 5 матчах) и юниорского чемпионата мира (7+2 в 7 матчах), откуда он привез золотую медаль. Два последних сезона Еели играет за клуб USHL «Су-Сити», где в этом году к нему присоединился партнер по сборной Аепели Рясянен. Сейчас Толванен находится в числе лучших бомбардиров и снайперов лиги. Ожидается, что на грядущем драфте Толванен будет выбран в первой десятке.

В свете того, что триумфаторы последнего молодежного чемпионата мира лишились из-за занятости в НХЛ своей главной ударной силы — звена Пулюярви-Ахо-Лайне, роль связки Толванен-Рясянен резко возрастает.

н. Клейтон КЕЛЛЕР, «Университет Бостона» (NCAA), 18 лет, США

Статистика: 15 (7+8) очков в 10 матчах, «+4».

Сборная США имеет самый ровный состав среди участников молодежного чемпионата мира. Крайне непросто выделить кого-то, но все-таки Келлер первый, кто заслуживает внимания. Клейтона неизбежно сравнивают с Патриком Кейном. Сильные стороны этого негабаритного центра — креативность, помноженная на скорость и технику.

Клейтон — продукт NTDP, он успешно выступал за сборные США на Кубке Вызова (6+7 в 6 матчах — лучший бомбардир турнира) и двух чемпионатах мира среди юниоров, где стал обладателем золотой и бронзовой медалей, а также признавался самым ценным игроком турнира. Сейчас Келлер проходит обучение в университете Бостона. Правами на него владеет «Аризона», выбравшая его под общим седьмым номером.

н. Александр НЮЛАНДЕР, «Рочестер» (AHL), 18 лет, Швеция

Статистика: 17 (5+12) очков в 27 матчах, «-11».

Александр — самый яркий и одаренный шведский форвард 98-го года рождения, он задрафтован «Баффало» под восьмым номером. Нюландер стабильно становится лучшим бомбардиром сборной на всевозможных международных турнирах, в том числе и на последних молодежном (4+5 в 7 матчах) и юниорском (3+8 в 7 матчах) чемпионатах мира. В то время пока большая часть его сверстников гоняет шайбу в юниорских лигах, Александр уверено начал профессиональную карьеру в АХЛ, где является самым молодым игроком лиги.

Есть расхожее выражение, что на детях природа отдыхает, но семья Нюландеров его опровергает. За плечами отца семейства Микаэля Нюландера более девяти сотен матчей в НХЛ. Старший брат нашего героя — Вильям сейчас борется за «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ). Примечательно, что оба брата родились в Калгари и имеют кроме шведского подданства еще и канадское гражданство.

н. Нико ХИШИР, «Галифакс» (QMJHL), 17 лет, Швейцария

Статистика: 48 (23+25) очков в 31 матче, «+9».

Нико вырос в спортивной семье, его отец — футболист, мать — пловчиха, а наш герой со своим старшим братом выбрали хоккей — к слову, 21-летний защитник Люка Хишир чемпион Швейцарии) в составе «Берна». В отличие от старшего брата Нико решил перебраться в Северную Америку в клуб юниорской лиги Квебека. Переезд прошел удачно: сейчас Хишир главный претендент на приз лучшему новичку QMJHL, он прочно закрепился в десятке самых результативных игроков лиги.

Хишир отменно катается и чрезвычайно опасен с шайбой, кроме того, обладает хорошими навыками игры в обороне. Велика вероятность, что Нико попадет в пятерку лучших игроков будущего драфта.

н. Дилан СТРОУМ, «Эри» (OHL) 19 лет, Канада

Статистика: 16 (5+11) очков в 7 матчах, «+4».

Последний молодежный чемпионат мира обернулся для Канады катастрофой: впервые за 16 лет родоначальники хоккея остались вне полуфинала. Однако Дилан Строум был одним из немногих, кто не заслуживает критики за выступление на финском льду. Он отметился 6 (4+2) очками в 5 матчах и поделил звание лучшего снайпера и бомбардира команды с Митчем Марнером.

Строум по манере игры напоминает Райана Гецлафа — Дилан крепкий центрфорвард, который здорово укрывает шайбу корпусом и всегда готов найти передачей партнера. Он задрафтован в 2015 году под общим третьим номером «Аризоной», но пока его опыт игры в НХЛ ограничился только семью матчами (0+1), после чего его вернули в лигу Онтарио. В предыдущие два года Дилан уверенно перешагивал стоочковый рубеж. На молодежном первенстве Строум будет капитаном команды и главной опцией в канадской атаке, а одним из его партнеров, вероятно, станет одноклубник Тэйлор Рэддиш. В ноябре-декабре это сочетание, разбавленное американским форвардом Алексом Дебринкатом, кошмарило всю лигу Онтарио.

У Дилана два брата: старший 23-летний Райан играет за «Айлендерс», а младший — семнадцатилетний Мэттью — за клуб OHL «Гамильтон». Ожидается, что в этом году он будет задрафтован в конце первого раунда.

з. Олли ЮОЛЕВИ, «Лондон» (OHL), 18 лет, Финляндия

Статистика: 21 (6+15) очко в 26 матчах, «+17».

Капитан Суоми — современный защитник-универсал, обладающий хорошими габаритами и большой мобильностью. Прошлый год оказался для Юолеви крайне удачным, его повсеместно преследовал успех. Вместе с «Лондоном» он выиграл Кубок Джей Росса Робертсона (награда лучшему клубу OHL) и Мемориальный Кубок. Со сборной Финляндии он победил на молодежном чемпионате мира, где Юолеви на синей линии отлично поддерживал ударное звено Лайне-Ахо-Пулюярви и с 9 (0+9) очками в 7 матчах стал самым результативным защитником турнира. Благодаря своим способностям и классному сезону Олли получил пятый номер последнего драфта, обогнав всех своих коллег по амплуа.

в. Илья САМСОНОВ, «Металлург» Мг (КХЛ), 19 лет, Россия

Статистика: 12 побед в 19 матчах, 2.06 гола за игру, 93.6% отраженных бросков.

Илья — большой и очень атлетичный вратарь, благодаря сильным ногам он быстро перемещается в воротах. Хорошее чтение игры, высокая концентрация и отменная реакция лишает соперников возможности застать его врасплох. Самсонов задрафтован «Вашингтоном» под 22-м номером, и он единственный вратарь за последние четыре года, кто был выбран в первом раунде.

Скажем откровенно, ворота россиян будет защищать самый талантливый и опытный вратарь на чемпионате. За плечами стража ворот «Магнитки» без малого полсотни матчей в КХЛ с учетом плей-офф и победа в Кубке Гагарина, пусть и в качестве дублера Василия Кошечкина. На прошлом молодежном чемпионате мира Илья сыграл два матча, в которых одержал две победы, в том числе и в полуфинале против мощной сборной США.

н. Тайсон ДЖОСТ, Университет Северной Дакоты (NCAA), 18 лет, Канада

Статистика: 18 (7+11) очков в 17 матчах, «+11».

Тайсон выбрал не самый типичный путь для одаренного канадского юниора, игре в CHL он предпочел провести два года в менее статусной BCHL (лига Британской Колумбии). Джост быстро укрепился в качестве главной звезды лиги: успел стать чемпионом, лучшим ассистентом и бомбардиром (42+62 в 48 матчах), а также самым ценным игроком. Хорошо он показал себя и на международной арене, выиграв в 2015 году со сборной очередной Мемориал Глинки. В конце прошлого сезона Джост блеснул на юниорском чемпионате мира — с 15 (6+9) очками в 7 матчах Тайсон стал лучшим бомбардиром и нападающим турнира, попутно обновив рекорд результативности для канадцев, который раньше принадлежал Коннору Макдэвиду.

После драфта, где его выбрал «Колорадо» под десятым номером, Тайсон поступил в Университет Северной Дакоты. Джост сочетает в себе навыки снайпера и распасовщика, играет в очень быстрый хоккей, а приятным дополнением является его отменная игра на вбрасываниях.