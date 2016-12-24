Наместников, Ткачёв, Педан и другие, кого не замечал Брагин
Валерий Брагин не взял на МЧМ-2017 Никиту Коростелева и Артура Тянулина. Кого ещё наставник «молодёжки» оставлял без чемпионата мира?
Накануне стал известен состав молодёжной сборной России на стартующий 26 декабря чемпионат мира. Как это обычно бывает, не обошлось без сюрпризов. Тренерский штаб «молодёжки» принял решение не включать в окончательный состав Никиту Коростелева и Артура Тянулина, успешно выступающих в лиге Онтарио. Коростелёв, помимо всего прочего, был выбран на драфте НХЛ и принимал участие в
Михаил Григорьев. Защитник. МЧМ-2011
Кем был: свой первый гол в КХЛ забросил в первом же матче за «Салават Юлаев». После этого застолбил за собой место в составе уфимского клуба, считаясь новым Кириллом Кольцовым. Этого сравнения Григорьев добился за счёт нестандартной и отчасти авантюрной игры в атаке. На Суперсерию в Канаду ездил вместе с будущими героями Баффало, но пробиться в состав той знаменитой «молодёжки» не сумел.
Кем стал: Григорьев попутешествовал по клубам, мог даже взять казахстанское гражданство, но в итоге дебютировал за первую сборную России.
Андрей Педан. Защитник. МЧМ-2011, МЧМ-2012
Кем был: впервые привлёкся Брагиным в молодёжную сборную ещё в 17 лет, накануне победного чемпионата мира в Баффало. Однако в итоговый состав габаритный защитник с ростом под два метра не попал ни тогда, ни на следующий год, когда турнир проводился в Калгари. При этом, выступая в лиге Онтарио, Педан успешно совмещал бойцовскую карьеру и высокую результативность.
Кем стал: прокладывая путь в сильнейшую лигу мира через OHL, ECHL и AHL, в прошлом сезоне Педан
Владислав Наместников. Нападающий. МЧМ-2011, МЧМ-2012
Кем был: как и в случае с Педаном, племянник Вячеслава Козлова съездил на две Суперсерии под руководством Брагина. Разница в том, что Наместников на год старше Педана, а значит, изначально имел больше шансов поехать в Баффало, не говоря уже о Калгари. Однако сыграв за сборную всего один матч, не смог доказать, что на голову выше других кандидатов. Нападающий, который начинал карьеру в Высшей лиге за «Химик», стал жертвой стереотипов Брагина, который не особо жалует игроков из канадских юниорских лиг. На момент чемпионатов мира 2011 и 2012 годов Владислав выступал в лиге Онтарио, где набирал больше очка за игру.
Кем стал: удивительно, но до Кубка мира, где Наместников сыграл этой осенью, 24-летний форвард не выступал ни на юниорском, ни на молодёжном, ни на взрослом чемпионате мира. По сути, Суперсерия 2012 года была последним турниром, на котором Владислав выходил на лёд в форме сборной России. Сегодня он если и не звезда «Тампы-Бэй», то крепкий игрок основы клуба НХЛ, отличающийся своей универсальностью.
Иван Верещагин. Защитник. МЧМ-2015
Кем был: в свой первый сезон в КХЛ
Кем стал: основной защитник «Сибири», регулярно выходит в большинстве и ведущих парах новосибирской команды. Под руководством Андрея Скабелки стал бронзовым призёром розыгрыша Кубка Гагарина.
Николай Глухов. Защитник. МЧМ-2015
Кем был: за два года до молодёжного чемпионата мира в Торонто и Монреале был защитником первой пары юниорской сборной на домашнем турнире в Сочи. Более того, стал вторым по результативности защитником турнира. В год МЧМ-2015 Глухов проводил свой первый сезон в основе «Авангарда», являясь любимчиком Раймо Сумманена. Брагин не взял защитника, постоянно выходящего на лёд в ведущей команде КХЛ, даже на Суперсерию.
Кем стал: за текущий сезон Глухов сменил три команды, проследовав из родного Челябинска во Владивосток транзитом через Новосибирск. В «Сибири» выходил на реализацию большинства и даже забил первый гол в КХЛ, но вынужден был вернуться из скрытой аренды.
Владимир Ткачёв. Нападающий. МЧМ-2015
Кем был: за год до чемпионата мира в Торонто и Монреале воспитанника «Авангарда» уже прокатил мимо сборной Михаил Варнаков, известный своим своеобразным вкусом в выборе игроков. Вслед за Варнаковым умного, но не габаритного Ткачёва забраковал и Брагин, сославшись на то, что Владимир не набрал оптимальных кондиций после травмы. Вместо форварда, который в связке с Иваном Барбашевым гремел на весь Квебек и только
Кем стал: после неудачного прошлого сезона, который для Ткачёва был смазан
Константин Окулов. Нападающий. МЧМ-2015
Кем был: Окулов с трудом пробивался в основной состав «Сибири», но при этом являлся одной из ярчайших звёзд МХЛ. Отправившись на Суперсерию, стал вторым бомбардиром «молодёжки». Проявил себя лидером, забивая в критические моменты матчей, но Брагин решил взять на чемпионат мира не его, «армейца» Шарова. Считается, что наставника «молодёжки» не устраивала игра сибиряка в обороне.
Кем стал: один из лучших исполнителей буллитов в КХЛ, а с недавних пор второй центрфорвард «Сибири» после Максима Шалунова. В ноябре креативный нападающий дебютировал за национальную команду, сыграв один матч на Кубке Карьяла. Во время дерби с «Авангардом» за Окуловым наблюдал скаут «Чикаго», специально приехавший в Новосибирск ради него и Шалунова.
Никита Щербак. Нападающий. МЧМ-2015
Кем был: парень, который совсем недавно выступал за «Капитан» из Ступино, стал сенсацией Западной хоккейной лиги. В сезоне-2013/14 оказался лучшим бомбардиров среди всех новичков WHL, а на следующий год набрал 82 очка! Это стало недостаточным аргументом для Брагина. Форвард, выбранный «Монреалем» в первом раунде драфта, остался без чемпионата мира.
Кем стал: Щербак регулярно привлекается в
Даниил Вовченко. Нападающий. МЧМ-2016
Кем был: проводил первый сезон в КХЛ, сходу став партнёром Павла Бучневича и Юрия Трубачёва. С главной звёздочкой «Северстали» и капитаном образовывал ведущую тройку череповецкой команды. Однако неудачная игра на Суперсерии (показатель полезности «-6») лишила его и динамовца Кирилла Пилипенко возможности сыграть на чемпионате мира в Финляндии.
Кем стал: продолжает выступать за «Северсталь» и уже побил личный рекорд результативности в 12 очков. На данный момент является третьим бомбардиром команды Александра Гулявцева.
Иван Николишин. Нападающий. МЧМ-2016
Кем был: сын Андрея Николишина выступал в Западной хоккейной лиге и был лучшим бомбардиром своей команды. Не самый габаритный, но техничный нападающий набрал 82 очка в сезоне-2015/16. За два матча на Суперсерии неплохо себя проявил в атаке, отдал голевую передачу, но не убедил Брагина, что он сильнее конкурентов.
Кем стал: пока карьера Ивана складывается не так успешно, как у его отца, который в 20 лет вовсю играл за «Динамо».
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