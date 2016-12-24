26 декабря в Торонто и Монреале стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

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Илья Самсонов (Россия).

Действующий чемпион КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов давно считается одним из самых перспективных голкиперов мира и недаром был задрафтован в 2015 году «Вашингтон Кэпиталз» под общим 22-м номером в первом раунде, что для игроков его амплуа является отменным показателем.

С тех пор Самсонов только прогрессирует, уверенно защищая цвета «Металлурга» и сборной России на этапах Еврохоккейтура.

В активе вратаря серебро прошлогоднего молодежного чемпионата мира, где в финале, правда, он наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Чаще всего Илью сравнивают с другим молодым российским голкипером, уже доросшим до НХЛ Андреем Василевским. Уфимец как раз заработал себе славу мощнейшими выступлениями на МЧМ, теперь слово за магнитогорцем.

Дилан Строум (Канада).

Капитан сборной «кленовых листьев» — всегда одна из потенциально главных звезд молодежных чемпионатов мира. Дилан Строум, конечно, не исключение.

Звезда Хоккейной лиги Онтарио (OHL) был в 2015 году задрафтован под общим третьим номером в первом раунде драфта. Для уточнения, сразу после Коннора Макдэвида и Джека Айкела — двух безоговорочных доминантов класса-2015.

В нынешнем сезоне Строум уже успел дебютировать в НХЛ за «Аризона Койотс», но после семи матчей, в которых сделал одну результативную передачу, отправился обратно в OHL, чтобы дозреть до полноценной игры в сильнейшей лиге мира.

Именно благодаря этому Канада заполучила в свои ряды Строума, который и получит капитанскую нашивку. Форвард «Эри Оттерс» уже играл на МЧМ год назад и тогда в пяти встречах набрал 6 (2+4) очков. В нынешнем сезоне в семи играх за «Оттерс» на счету Строума 16 (5+11) очков.

На молодежном чемпионате мира Строум будет центрфорвардом первого звезда Канады и ее главной звездой, но при этом не стоит делить «кленовых листьев» на Дилана и остальных. В распоряжении Доминика Дюшарме, как обычно, гиперталантливый подбор игроков, и все четыре звена у Канады могут решить исход любого матча.

Олли Юолеви (Финляндия).

Сборная Финляндии является действующим молодежным чемпионом мира, а ее капитан защитник Олли Юолеви уже знает вкус золота. Правда, теперь в атаке команды не будет ни Патрика Лайне, ни Йессе Пулюярви, ни Себастьяна Ахо — все они уже вовсю играют в НХЛ.

Юолеви был также задрафтован летом 2016 года, причем первым среди защитников под общим пятым номером, но «Ванкувер Кэнакс» решил, что молодому финну лучше будет продолжить матереть в OHL, где он играет за «Лондон Найтс».

Там он действительно продолжает прогрессировать. В прошлом сезоне команда выиграла не только OHL, но и «Мемориальный кубок», где собираются победители всех трех юниорских лиг Канады, и Юолеви тогда был ключевым защитником команды.

Но в нынешнем сезоне финн еще добавил и практически вывел свою результативность на показатель балл за игру. На счету Олли 21 (6+15) очков в 25 играх текущего чемпионата, а в сборной Суоми он будет безоговорочной примой в обороне и в большинстве.

Джоэл Эрикссон-Эк (Швеция).

Капитан шведской молодежки является, пожалуй, самым успешным во взрослом хоккее игроком, который выйдет на лед в Торонто и Монреале в канун Нового года.

Он был задрафтован в 2015 году под общим 20-м номером в первом раунде драфта «Миннесотой Уайлд», отыграл сезон (уже второй) во взрослой шведской элитной лиге за «Ферьестад», набрав 15 (9+6) очков в 41-й встрече, и отправился в НХЛ.

Начал регулярный чемпионат Эрикссон-Эк просто сенсационно. От 19-летнего нападающего никто не ожидал 5 (2+3) очков в стартовых 9 встречах. Собственно, такой старт и поставил перед руководством «Миннесоты» дилемму.

Изначально в «Уайлд» планировали просто дать молодому нападающему «понюхать пороху», а потом отправить обратно в Швецию, но выступление Эрикссона на старте сезона едва не заставило боссов «дикарей» активировать первый год его контракта — это произошло бы автоматически, если бы форвард сыграл в НХЛ десятый матч.

Пока в «Миннесоте» размышляли, юный талант сыграл матч в АХЛ за «Айову Уайлд», где сразу же забросил шайбу, но затем все же отправился обратно в «Ферьестад», и имеет 3 (2+1) очка в шведском чемпионате нынешнего сезона.

Михаил Сергачев (Россия).

9-й номер драфта-2016 начал сезон в составе «Монреаль Канадиенз». Но даже наличие рядом других российских защитников Андрея Маркова и Алексея Емелина не помогло ему закрепиться в составе.

Сергачев просто пока что оказался не готов к выступлению на уровне сильнейшей лиге мира и после трех проведенных встреч отправился обратно в OHL в «Уиндзор Спитфайрз». Там у российского защитника все отлично и уже имеются 15 (2+13) очков в 18-ти проведенных встречах.

На МЧМ на Сергачева будет определенно делаться ставка, и 18-летний защитник должен стать ведущим в составе российской команды на турнире.

Алекс Дебринкэт (США).

Выбранный во втором раунде драфта-2016 под общим 39-м номером «Чикаго Блэкхоукс» американский форвард Алекс Дебринкэт взрывает в нынешнем сезоне OHL. Впрочем, в этом нет ничего нового — он занимался тем же самым на протяжении двух последних сезонов.

Дебринкэт выступает в «Эри Оттерс» вместе с Диланом Строумом, играя на правом краю первого звена и нося с нынешнего сезона ассистентскую нашивку.

В первые два года в лиге Онтарио на счету Дебринкэта было 104 и 101 очко, причем каждый раз он забрасывал за сезон 51 шайбу. В нынешнем чемпионате он и вовсе идет с опережением графика, за 28 игр, отличившись аж 30 раз и сделав столько же результативных передач!

Можно не сомневаться, что в следующем году Дебринкет получит шанс закрепиться в одной команде с Джонатаном Тэйвзом, Патриком Кейном, Артемием Панариным и Артемом Анисимовым, а пока на повестке дня у него второй в карьере МЧМ, где он будет главной надеждой «звездно-полосатой» сборной.

Мэттью Барзал (Канада).

Еще одним центром из топ-6 сборной Канады является Мэттью Барзал, также уже успевший в нынешнем сезоне понюхать пороху в сильнейшей лиге мира, где провел два матча (без очков) за «Нью-Йорк Айлендерс», которыми был выбран в 2015 году под общим 16-м номером.

Барзал в прошлом году также играл на МЧМ, но тогда находился в тени более взрослых и звездных на тот момент партнеров, забросив в пяти встречах две шайбы и сделав одну результативную передачу.

Главным козырем Барзала является отличное видение площадки. Нападающий является мастером передач, и на юниорском уровне не встречает достаточного сопротивления со стороны защитников других команд. В 13-ти матчах Западной хоккейной лиги (WHL) за «Сиэттл Тандербердс» он забросил всего две шайбы, но при этом успел раздать уже 17 ассистов!

Якуб Зборил (Чехия).

19-летний чешский защитник был выбран в первом раунде драфта 2015 года «Бостон Брюинз» под общим 13-м номером. Уже третий сезон он выступает в QMJHL за «Сент-Джон Си Догз» и после неоднозначного прошлогоднего чемпионата добился значительного прогресса в нынешнем году.

В 20-ти матчах на счету Зборила 18 (6+12) очков, и он является незаменимым игроком команды при реализации лишнего, что, конечно, будет использовано и в молодежной сборной Чехии.

Зборил выступал на МЧМ год назад, но тогда он отметился лишь одной передачей в пяти играх, зато набрал аж 31 минуту штрафа.

Томас Шабо (Канада).

Ведущим защитником сборной Канады на МЧМ будет задрафтованный «Оттава Сенаторз» в том же 2015 году Томас Шабо.

У него также уже есть на счету игра в НХЛ, правда, пока только одна. Зато в Юниорской лиге Квебека (QMJHL), где он выступает за «Сент-Джон Си Догз», Шабо является отменным двусторонним защитником с уклоном на атаку.

Томас обладает и классным пасом, и отменным щелчком, что делает его незаменимым на синей линии в большинстве. Пусть в юниорском хоккее и выше результативность, чем во взрослом, но 5+15 в 14-ти встречах текущего регулярного сезона для игрока обороны — отменный показатель.

Кирилл Капризов (Россия).

Проспект «Миннесоты Уайлд» уже играл на прошлогоднем молодежном чемпионате мира и тогда набрал в семи матчах 3 (1+2) очка, завоевав вместе с командой серебряные медали турнира.

С тех пор форвард успел перебраться из новокузнецкого «Металлурга» в уфимский «Салават Юлаев», где уже стал одним из лидеров команды и имеет 30 очков (15+15) в нынешнем регулярном чемпионате.

Капризов является одним из самых талантливых и прогрессирующих российских нападающих, уже выступает за взрослую сборную России и будет главной звездой в атаке команды Валерия Брагина в Торонто и Монреале.

Логан Браун (США).

Еще один проспект «Оттавы», выбранный в 2016 году значительно раньше Дебринкета — под общим 11-м номером в первом раунде драфта.

Логана Брауна отличает очень умный хоккей. Этот форвард — мастер нестандартных ходов, что иногда идет даже во вред его результативности.

Закончив обучение в национальной программе для самых талантливых американских юниоров USNTDP, Браун в нынешнем сезоне перебрался в OHL, где набрал 21 очко (8+13) в 15-ти встречах за «Уиндзор Спитфайрз».

Связка Брауна с Дебринкэтом и, возможно, проспектом «Айлендерс» Кифером Беллоузом, чей отец Брайан и сам в 90-е выступал в НХЛ, обещает наделать шуму, особенно, конечно, в большинстве.

Александер Нюландер (Швеция).

Сын Микаэля и брат Вильяма Нюландера, сейчас выступающего за «Торонто Мэйпл Лифс», был также задрафтован клубом НХЛ. В 2016 году под восьмым номером в первом раунде Нюландера-младшего выбрал «Баффало Сэйбрз».

Отыграв предсезонку за команду НХЛ, Нюландер был отправлен в фарм-клуб, и в АХЛ в «Рочестер Американз» имеет 17 (5+12) очков в 29 матчах, что для фарм-лиги, славящейся своей жесткостью, а подчас даже жестокостью, является весьма неплохим показателем. Особенно если учесть, что речь идет о 18-летнем парне.

В прошлом году Александер Нюландер уже выступал на МЧМ и тогда набрал 9 (4+5) очков в семи встречах. Медали же в тот же год он взял на юниорском чемпионате мира, где «Тре крунур» в финале уступили финнам, а форвард набрал 11 (3+8) баллов за те же семь игр.

Кристиан Весалайнен (Финляндия).

Чемпион Швеции по хоккею в составе «Фрелунды» продолжает прогрессировать в лиге соседней для своей родной страны и готовится к драфту 2017 года, где будет одним из топ-проспектов.

Во взрослом хоккее Весалайнен пока не может похвастать фантастическими цифрами статистики. Напротив, у нападающего все довольно скромно: 1+1 в 19 матчах прошлого сезона и 1+4 в 16 играх нынешнего.

С точки зрения МЧМ, это почти ничего не значит — на уровне сверстников Весалайнен будет доминирующей силой. На счету хоккеиста есть золотая медаль прошлогоднего юниорского чемпионата мира, где он в 7 матчах, будучи игроком третьего звена, набрал 6 (2+4) очков в семи играх.

Кальвин Тюркауф (Швейцария).

Капитан швейцарской сборной был задрафтован минувшим летом «Коламбус Блю Джекетс» лишь в седьмом раунде под общим 185-м номером, что не мешает ему прогрессировать и идти к цели попасть в сильнейшую лигу мира.

В прошлом сезоне, в свой дебютный год в WHL, Тюркауф набрал за «Келоуну Рокетс» 45 (18+27) очков в 61-й игре, добавив затем 8 (2+6) очков в 18-ти встречах плей-офф.

В текущем сезоне центрфорвард уже вышел на показатель более одного балла в среднем за игру, набрав 31 (17+14) очко в 28 встречах сезона.