Российские хоккеисты уступили шведам в контрольном матче перед молодежным ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в канадском Кингстоне, закончилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу шведов. Ворота россиян защищал Илья Самсонов. Артем Чмыхов, Вадим Кудако, Кирилл Ураков и Никита Ли остались вне заявки.

По договоренности между командами, после трех периодов был сыгран овертайм в формате «3 на 3», который соперники провели без заброшенных шайб. А серия послематчевых бросков завершилась вничью — 2:2.

Ранее 20 декабря в первом товарищеском матче российские хоккеисты в овертайме одолели датчан — 2:1.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадских городах Монреаль и Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Канады, США, Словакии и Латвии. Первый матч на турнире россияне проведут 27 декабря против канадцев.