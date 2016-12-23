Российские хоккеисты уступили шведам в контрольном матче перед молодежным ЧМ
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) потерпели поражение от сверстников из Швеции в своей второй контрольной игре перед стартом чемпионата мира в Канаде.
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Встреча, прошедшая в четверг в канадском Кингстоне, закончилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу шведов. Ворота россиян защищал Илья Самсонов. Артем Чмыхов, Вадим Кудако, Кирилл Ураков и Никита Ли остались вне заявки.
По договоренности между командами, после трех периодов был сыгран овертайм в формате «3 на 3», который соперники провели без заброшенных шайб. А серия послематчевых бросков завершилась вничью — 2:2.
Ранее 20 декабря в первом товарищеском матче российские хоккеисты в овертайме одолели датчан — 2:1.
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадских городах Монреаль и Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Канады, США, Словакии и Латвии. Первый матч на турнире россияне проведут 27 декабря против канадцев.
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