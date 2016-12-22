Черепанов, Филатов, Кузнецов и другие российские герои на МЧМ

До старта молодёжного чемпионата мира осталось всего несколько дней. Пока Валерий Брагин не определился с окончательной заявкой на турнир, мы решили вспомнить героев последних 10 лет в составе сборной России. Кто-то из них стал звёздой НХЛ, кто-то ещё только раскрывает свой потенциал, а чью-то карьеру оборвала трагедия.



МЧМ-2007. Алексей Черепанов

Черепанов был одним из самых молодых хоккеистов на том турнире, но это не помешало ему стать лучшим бомбардиром в составе сборной России. На групповом этапе Алексей забрасывал шайбы в матчах против главных соперников — финнов и чехов. В полуфинале он стал автором переломного гола в матче со шведами, когда россияне за полторы минуты забросили две шайбы и вышли вперёд. Всего за шесть матчей турнира 17-летний Черепанов набрал 8 (5+3) очков, попал в символическую команду по версии СМИ и был назван директоратом ИИХФ лучшим форвардом.





МЧМ-2008. Никита Филатов

Филатов дебютировал на МЧМ в возрасте 17 лет и сразу стал лидером сборной на три сезона. В 2008 году «масочник» Филатов забросил свою первую шайбу лишь в четвертьфинале против сборной Чехии, в полуфинале против шведов он открыл счёт в матче, но этого россиянам не хватило. В матче за третье место против сборной США сделал дубль и помог своей команде выиграть бронзовые медали. Филатов стал вторым бомбардиром этого турнира, но в символическую сборную не попал, вместо него это сделал Виктор Тихонов.

МЧМ-2009. Никита Филатов

На турнире в Оттаве Филатов уже был капитаном команды и с лихвой проявил свой снайперский потенциал. На групповом этапе он сделал дубль с финнами, хет-трик со словаками, забросил шайбу в четвертьфинале против чехов. В полуфинале с канадцами Филатов отдал две результативные передачи, но российской команде этого было недостаточно. Как и годом ранее, Никита сделал дубль в матче за третье место. Журналисты по итогам турнира включили его в символическую сборную турнира.

МЧМ-2010. Кирилл Петров

Третий молодёжный чемпионат не сложился у капитана команды Никита Филатова. После турнира его раскритикует главный тренер Владимир Плющев, а главной звездой станет Кирилл Петров. Он стал лучшим бомбардиром команды с 10 (4+6) очками, в матче против сборной Швейцарии в четвертьфинале Петров забросил вторую шайбу российской команды, которая могла стать победной. Но россияне в итоге уступили в овертайме, а на турнире стали лишь шестыми.

МЧМ-2011. Владимир Тарасенко

Тарасенко был назначен капитаном сборной на этот турнир. Набирал очки практически в каждом матче, а в решающей встрече за выход из группы с чехами набрал 4 (1+3) очка. В финальном матче чемпионата мира со сборной Канады Тарасенко сравнял счёт после того, как россияне проигрывали 0:3. Затем он ассистировал Артемию Панарину, когда тот забрасывал «золотую» шайбу. По итогам турнира Тарасенко не вошёл ни в одну из символических сборных.

МЧМ-2012. Евгений Кузнецов

Кузнецов блистал на турнире годом ранее, в Калгари он поехал в статусе капитана команды. В матче против латвийцев на групповом этапе Кузнецов набрал 9 (3+6) очков. В полуфинале с канадцами оформил свой второй хет-трик на турнире. Кузнецов стал лучшим бомбардиром того чемпионата мира, набрав очки всего в двух матчах. Тем не менее это помогло ему стать лучшим форвардом по версии директората, попасть в символическую пятёрку и стать самым ценным хоккеистом.

МЧМ-2013. Никита Кучеров

От Никиты Кучерова не было таких больших ожиданий на том турнире, как, например, от Наиля Якупова и Михаила Григоренко. Никита забрасывал почти в каждом матче, в четвертьфинале со швейцарцами он спас россиян от позора в основное время, а затем забросил решающую шайбу в серии буллитов. В полуфинале Кучеров ассистировал Григоренко, когда помог ему сравнять счёт, но во второй буллитной серии за несколько дней он был не так эффективен.



МЧМ-2014. Андрей Василевский

Для Василевского это был уже третий молодёжный чемпионат мира, команда того года не так славилась своим нападением, поэтому ставка делалась больше на оборону. Именно поэтому здесь блистал Василевский. На групповом этапе он провёл один матч на ноль, в четвертьфинале с американцами и в матче за третье место с канадцами отразил по 30 бросков и помог своей команде одержать победы. Турнир закончил с лучшей статистикой среди всех вратарей.

МЧМ-2015. Игорь Шестёркин

В начале чемпионата мира тренеры рассматривали Шестёркина и Илью Сорокина, как равных вратарей команды. На групповом этапе они одержали по одной победе, при этом Шестёркин сыграл «на ноль», а Сорокин добился победы по буллитам с датчанами. В четвертьфинале с американцами Игорь отразил 39 бросков, в полуфинале со шведами — 26 выстрелов по своим воротам. Финал с канадцами ему не удался, его заменили уже через 2,5 минуты после начала встречи.

МЧМ-2016. Владислав Каменев

Каменева назначили капитаном команды перед началом турнира. Он был ведущим центром команды, связывал партнёров при игре в большинстве. В четвертьфинале с датчанами российская команда уступала со счётом 3:4 за 44 секунды до конца, и именно Каменев сравнял счёт. В овертайме Владислав оформил дубль и вывел сборную в полуфинал. В финале он стал автором первой шайбы в матче, но затем подвёл команду тем, что был удалён до конца встречи за удар судьи клюшкой в штрафном боксе.