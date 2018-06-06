«Хочу доказать, что вылет в четвертьфинале МЧМ — случайность». Брагин с молодежкой еще на два года

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда приняли решение о том, что продолжите работу? После последнего молодежного первенства мира вы говорили, что пока не приняли решения.

— После чемпионата мира эмоции захлестывали. Когда остыл, все проанализировал, понял, что эмоций и сил еще достаточно. Опыт вылета в четвертьфинале для меня был первым, и теперь хочется доказать, что это было случайностью. Именно из-за этого чувства появляются новые силы. Ну и самое главное — мне очень нравится работать с молодежью.

Скажу, что очень рад продлению контракта с Федерацией хоккея России. Спасибо ей и ее руководству за доверие. У ФХР есть четкий план развития на ближайший олимпийский цикл, и все, что касается системе сборных команд, подчинено ему.

За предыдущие годы работы в сборной выстроена четкая система подбора кандидатов, работа с видеоанализом.

Моя задача, как тренера системы сборных — не только добиваться хороших результатов на турнирах, но и готовить квалифицированных игроков для нашего хоккея — для национальной сборной в первую очередь.

В мае перед чемпионатом мира у меня был предварительный разговор с руководством ФХР, говорили об общих задачах на олимпийский цикл, а уже сегодня обговорили все детали и решили подписать контракт.

— Вы поработали на Кубке Черного моря. Как вам 1999 год рождения — игроки, с кем вам предстоит работать в ближайшем сезоне?

— Всегда хочется лучшего. Мы просмотрели всех, кроме Кравцова и Свечникова. Сделали определенные выводы, и на следующий турнир вызовем лучших из 50 игроков, участвовавших в турнире.

Валерий Брагин работал в молодежной сборной с 2010 года по 2012-й и вернулся в 2014-м. За это время команда 5 раз завоевывала медали чемпионата мира — золото (Бафалло-2011), три серебра (Калгари/Эдмонтон-2012, Торонто/Монреаль-2015, Хельсинки-2016) и бронзу (Монреаль/Торонто-2017). На МЧМ-2018 в Баффало молодежка стала 5-й, впервые при Брагине проиграв в четвертьфинале и оставшись без наград.

— Ваш второй приход в молодежную сборную пришелся на период с 2014 по 2018 год. Можете подвести его итоги?

— Немного подпортил впечатление результат последнего МЧМ. А так — остались только положительные эмоции. В первые два года золото было рядом, в третий — проиграли по буллитам полуфинал. Вообще, молодежный хоккей в мире очень выровнялся. И поэтому в каждой игре решают нюансы. Кто-то забивает, а кто-то нет в одинаковых ситуациях. Кто-то чуть лучше играет в большинстве.

— Как сделать так, чтобы эти нюансы были в нашу пользу?

— Главное, чтобы на выходе из хоккейных школ у нас были более качественные игроки. Поэтому мы и создаем программы подготовки. Самое главное сейчас — воплотить это в жизнь. Очень важно, чем ребенок занимается в определенном возрасте: до полового созревания ему нужно ставить технику катания, работу с шайбой. Если до этого возраста не поставили, то в дальнейшем это очень сложно исправить. Можно чуть улучшить, но кардинально изменить невозможно. Поэтому программа подготовки очень поможет, и у нас будут более качественные игроки. И нужно уйти в младшем возрасте от гонки за результатом. Кто-то из детей развивается раньше, кто-то позже, поэтому важно уделять внимание всем детям, а не только юным лидерам команды. Каждый ребенок — индивидуальность. Бывает, кто-то сильнее на конкретный момент за счет своих физических данных, а на то, что мальчик лучше думает — не обращают внимание. А если правильно с ним работать, то на выходе получится более сильный игрок, чем тот, кто с детства играет за счет физических данных.

— Будете общаться с тренерским штабом главной сборной?

— Сейчас есть очень плотное общение всех тренеров между собой. Вся система сборных работает под единым началом, чтобы играть приблизительно в одинаковый хоккей. Все юниоры, которые взрослеют и поднимаются на ступень выше, должны знать азы нашей тактики, в какой хоккей им нужно играть. Поэтому сейчас со мной на Кубок Черного моря ездили Филатов и Голубович (тренеры 2001 и 2002 года рождения). Мы много общались, обменивались информацией. Все наши команды будут демонстрировать игровой, комбинационный хоккей, а не «бей-беги». Вообще, современный хоккей требует, чтобы хоккеист умел играть и в обороне, и в атаке.

— Удовлетворены сроком контракта «2+2»?

— Речь, скорее, о двух годах. Но схема «2+2» — это отличная мотивация для продолжения работы.

— Чтобы хотели улучшить в молодежной сборной прежде всего?