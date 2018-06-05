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16:02 (мск), источник: Советский спорт

В Туймазах прошел турнир памяти Сергея Гимаева

В башкирском городе Туймазы завершился уже второй по счёту турнир памяти Сергея Наильевича Гимаева.

Источник: Советский спорт

Год назад благодаря активной позиции ведущих спортивных журналистов и местных энтузиастов спорта арене в небольшом башкирском городе было присвоено имя замечательного хоккеиста и телевизионного эксперта, ушедшего из жизни в марте 2017 года. В Туймазинском районе Башкирии родился отец Сергея Гимаева, незадолго до смерти он приезжал в родные места и в 2016 году выходил на лёд городского дворца спорта. Теперь на арене есть небольшой музей Сергея Наильевича, а на фасаде огромными буквами написана его фамилия.

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В этом году в Туймазах высадился звёздный десант хоккеистов и журналистов. Вновь в Башкирию приехал сын Сергея Гимаева — Сергей Гимаев-младший, а также известные российские хоккеисты — Игорь Григоренко, Руслан Нуртдинов, Григорий Шафигулин, Алексей Копейкин и Олег Кваша, последний является воспитанником Сергея Гимаева-старшего. За журналистов сыграли эксперты спортивных телеканалов Алексей Бадюков, Андрей Николишин, Артём Батрак, чемпион Беларуси, обозреватель хоккея Артём Божко и другие ведущие представители федеральных СМИ.

Журналисты и хоккеисты приняли участие в закладке Аллеи Чемпионов в городском парке, провели традиционный мастер-класс для юных воспитанников местной школы и сыграли на дружеском турнире с участием трех команд. Команда журналистов «Российская пресса» стала победителем благодаря лучшей разнице шайб, на втором месте оказался коллектив мясокомбината «САВА», на третьем — команда «Газпром трансгаз Уфа». Отметим, что юношеская хоккейная команда из Туймазов сразу после окончания турнира отправилась в Китай для проведения товарищеских игр со своими сверстниками. Предполагается, что один из матчей посетит Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в КНР.

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