В Туймазах прошел турнир памяти Сергея Гимаева
В башкирском городе Туймазы завершился уже второй по счёту турнир памяти Сергея Наильевича Гимаева.
В башкирском городе Туймазы завершился уже второй по счёту турнир памяти Сергея Наильевича Гимаева.
Год назад благодаря активной позиции ведущих спортивных журналистов и местных энтузиастов спорта арене в небольшом башкирском городе было присвоено имя замечательного хоккеиста и телевизионного эксперта, ушедшего из жизни в марте 2017 года. В Туймазинском районе Башкирии родился отец Сергея Гимаева, незадолго до смерти он приезжал в родные места и в 2016 году выходил на лёд городского дворца спорта. Теперь на арене есть небольшой музей Сергея Наильевича, а на фасаде огромными буквами написана его фамилия.
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