В Туймазах прошел турнир памяти Сергея Гимаева

Источник: Советский спорт

Год назад благодаря активной позиции ведущих спортивных журналистов и местных энтузиастов спорта арене в небольшом башкирском городе было присвоено имя замечательного хоккеиста и телевизионного эксперта, ушедшего из жизни в марте 2017 года. В Туймазинском районе Башкирии родился отец Сергея Гимаева, незадолго до смерти он приезжал в родные места и в 2016 году выходил на лёд городского дворца спорта. Теперь на арене есть небольшой музей Сергея Наильевича, а на фасаде огромными буквами написана его фамилия.

В этом году в Туймазах высадился звёздный десант хоккеистов и журналистов. Вновь в Башкирию приехал сын Сергея Гимаева — Сергей Гимаев-младший, а также известные российские хоккеисты — Игорь Григоренко, Руслан Нуртдинов, Григорий Шафигулин, Алексей Копейкин и Олег Кваша, последний является воспитанником Сергея Гимаева-старшего. За журналистов сыграли эксперты спортивных телеканалов Алексей Бадюков, Андрей Николишин, Артём Батрак, чемпион Беларуси, обозреватель хоккея Артём Божко и другие ведущие представители федеральных СМИ.