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17:38 (мск), источник: Советский спорт

Владислав Третьяк: Воробьев получит контракт по схеме «2+2», чтобы был стимул

Президент ФХР Владислав Третьяк, прилетевший на мероприятие в Казань, ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

Сегодня в Казани в рамках Международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина: Философия и базовые принципы» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ФХР и «Академией хоккея «Ак Барс».

В мероприятии приняли участие со стороны ФХР — Владислав Третьяк и Роман Ротенберг, со стороны Республики Татарстан — президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов, а также руководитель рабочей группы по разработке стратегий развития детско-юношеского хоккея Дамир Шавалеев.

В рамках меморандума предполагается взаимное сотрудничество по следующим направлениям: проведение конференций, мастер-классов, семинаров для развития профессиональных навыков специалистов с использованием инструментов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Стороны планируют организовывать и проводить совместные мероприятия по реализации обучающих программ для тренерских кадров и спортивных судей по хоккею.

ФХР будет оказывать помощь «Академии хоккея «Ак Барс» в создании и реализации программ подготовки юных хоккеистов.

— Поможет ли эта национальная программа нашему детскому хоккею? — спросил я у Третьяка.
— Есть люди, которые нас постоянно критикуют, что мы уделяем мало внимания детям. А мы уделяем, просто не обо всем рассказываем. Знаете ли вы, например, что мы уже восемь лет проводим школу для вратарей в Дмитрове? Собираем лучших, и российские голкиперы прогрессируют.

Мы уделяем внимание и женскому хоккею. Теперь хотим показать, что Татарстан сделал очень хорошую программу. А мы от ФХР предложили свою программу. Хотим внедрить ее по всей стране. Надо, чтобы тренеры системно работали, как в той же Канаде. Там с пяти-шестилетними детьми вообще занимаются общественники. Им дают книжку, и там все написано — что нужно делать, как работать.

Люди иногда ведь предлагают детям не те физические нагрузки, наносят травмы. У нас же все методики расписаны. Важно, чтобы работала система воспитания молодых хоккеистов по всей стране. Мы суммировали не только свой, но и зарубежный опыт. Хотим ввести единую систему, чтобы каждый хоккеист из любого города России знал, по каким шаблонам заниматься, чтобы в итоге приблизиться к той «Красной машине», которую мы знаем еще с советских времен.

— Как достать эту программу простому тренеру из региона?
— У нас есть сеть филиалов, через которые мы ее распространим. Но будем и контролировать учебу. Тренеры не просто хранят программу у себя дома, а именно занимаются. Пусть их проверяют специалисты, устраивают экзамены.

Хотим, чтобы у нас появлялись новые Капризовы, Овечкины. Но с ними надо работать. Вот сейчас показательный урок в Казани провели Олег Браташ и Сергей Зиновьев. Это не только учебники, но и практика.

— Когда вы объявите, что подписали новый контракт с главным тренером сборной России Ильей Воробьевым?
— Он представил нам свою программу по подготовке национальной команды. Мы уже готовы подписать с ним контракт по схеме «два года + два года».

— Его молодой тренерский штаб остается?
Да-да.

— Почему не на весь олимпийский цикл?
— Мы специально даем два года, чтобы был стимул в работе. И если все хорошо, продлим еще на два. Жизнь есть жизнь. В случае успеха будешь работать на таком посту. Хочу верить, что Воробьев и его команда останутся на весь цикл.

— А что для вас считается успехом?
— Конечно, чемпионат мира и Олимпиада. Евротуры? На это тоже будем смотреть. Но там мы обкатываем молодежь. Наблюдаем, кто в каком состоянии.

— Олег Знарок не попадет в вакуум, оставшись без работы в клубе КХЛ? Вы дадите ему рекомендации?
— Это все зависит от самого Знарка — от его желания, а также возможностей клубов пригласить к себе такого великого тренера. А я считаю, что Олег Знарок — именно великий тренер. Он многого добился, мы ему очень благодарны. Предлагаем и дальше консультировать сборную России. От этого не отказываемся!

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