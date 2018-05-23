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17:26 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты сборной России навестили пациентов детского онкоцентра

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич и вратарь Илья Сорокин в среду посетили маленьких пациентов Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Русфонд».

«Хоккеисты с удовольствием рассказали пациентам Центра о хоккее и проекте, пообщались и поиграли в настольный хоккей и другие игры. Ребята смогли задать вопросы олимпийским чемпионам и рассказали про себя. Помимо самых ярких эмоций и впечатлений у ребят остались автографы, совместные фото на память и подарки от Федерации хоккея России. В конце встречи хоккеисты подарили центру им. Дмитрия Рогачева свитер с автографами победителей Олимпийских игр-2018», — говорится в пресс-релизе.

Защитник сборной России Богдан Киселевич в ходе встречи рассказал, что уже не первый раз принимает участие в подобной акции.

«Проблема, с которой сталкиваются дети, находящиеся в этом центре, и их родители — очень серьезная, среди моих знакомых тоже есть такие люди. Очень важно следить за своим здоровьем, вовремя обследоваться. Детям не так важно, что ты им говоришь. Лучше с ними просто поиграть, подарить свою энергию, пригласить на хоккей, чтобы они могли развеяться, получить впечатления», — цитирует пресс-служба благотворительного фонда слова Киселевича.

Вратарь национальной сборной России Илья Сорокин рассказал о своем впечатлении от посещения больных детей: «Нужно каждому сходить, чтобы ощутить это, для игроков это прилив энергии, яркие впечатления. Надеюсь, что детям тоже понравилось, они получили свою дольку позитива, и им сейчас весело и хорошо. Очень впечатлили положительные эмоции ребят, а также сам центр — цветной, яркий. Верю, что все пациенты, кто здесь сейчас находится, выйдут отсюда здоровыми и счастливыми», — цитирует пресс-служба «Русфонда» слова вратаря.

«Проект “Хоккей против рака” — совместный проект Федерации хоккея России, группы компаний “Р-Фарм” и “Русфонда”. Его цель состоит в привлечении внимания к проблеме рака, информировании широкой общественности о способах его профилактики и борьбы против болезни, сборе пожертвований», — добавили в пресс-службе благотворительного фонда.

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