Хоккеисты сборной России навестили пациентов детского онкоцентра

«Хоккеисты с удовольствием рассказали пациентам Центра о хоккее и проекте, пообщались и поиграли в настольный хоккей и другие игры. Ребята смогли задать вопросы олимпийским чемпионам и рассказали про себя. Помимо самых ярких эмоций и впечатлений у ребят остались автографы, совместные фото на память и подарки от Федерации хоккея России. В конце встречи хоккеисты подарили центру им. Дмитрия Рогачева свитер с автографами победителей Олимпийских игр-2018», — говорится в пресс-релизе.

Защитник сборной России Богдан Киселевич в ходе встречи рассказал, что уже не первый раз принимает участие в подобной акции.

«Проблема, с которой сталкиваются дети, находящиеся в этом центре, и их родители — очень серьезная, среди моих знакомых тоже есть такие люди. Очень важно следить за своим здоровьем, вовремя обследоваться. Детям не так важно, что ты им говоришь. Лучше с ними просто поиграть, подарить свою энергию, пригласить на хоккей, чтобы они могли развеяться, получить впечатления», — цитирует пресс-служба благотворительного фонда слова Киселевича.

Вратарь национальной сборной России Илья Сорокин рассказал о своем впечатлении от посещения больных детей: «Нужно каждому сходить, чтобы ощутить это, для игроков это прилив энергии, яркие впечатления. Надеюсь, что детям тоже понравилось, они получили свою дольку позитива, и им сейчас весело и хорошо. Очень впечатлили положительные эмоции ребят, а также сам центр — цветной, яркий. Верю, что все пациенты, кто здесь сейчас находится, выйдут отсюда здоровыми и счастливыми», — цитирует пресс-служба «Русфонда» слова вратаря.