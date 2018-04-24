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21:54 (мск), источник: ТАСС

«Локо» во второй раз стал победителем Молодежной хоккейной лиги

ТАСС, 24 апреля. Ярославский «Локо» в гостях одержал победу над санкт-петербургским «СКА-1946» со счетом 7:3 в шестом матче финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и во второй раз стал обладателем Кубка Харламова.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Локо» заброшенными шайбами отметились Александр Калинин (6-я и 56-я минуты), Павел Кудрявцев (12), Александр Полунин (38), Данил Гизатуллин (38), Григорий Денисенко (45) и Георгий Иванов (47). У проигравших отличились Владислав Курбатов (14), Михаил Мальцев (26) и Кирилл Петьков (52). Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Локо».

Первенство МХЛ проводится с 2009 года. «Локо» становился победителем турнира в 2016 году, в нынешнем сезоне команда из Ярославля выиграла регулярный чемпионат. «СКА-1946» во второй раз вышел в финал МХЛ, в сезоне-2014/15 команда уступила нижегородской «Чайке». В прошлом году чемпионом стал московский клуб «Красная Армия».

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