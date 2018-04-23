«Агидель» впервые в истории стала чемпионом Женской хоккейной лиги

Шайбы в составе «Агидели» забросили Ольга Сосина (11-я и 23-я минуты), Александра Вафина (20) и Алена Зубкова (32). За «Торнадо» отличилась Анна Шохина (60).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «Агидели». В первых двух матчах, которые прошли в Уфе, хоккеистки «Агидели» победили со счетом 2:0 и 3:2 соответственно.

«Агидель» заняла первое место в регулярном чемпионате, набрав 61 очко. Клуб «Торнадо» финишировал вторым (52). В полуфинале уфимская команда со счетом 2−0 в серии обыграла нижегородский СКИФ, а хоккеистки «Торнадо» победили санкт- петербургское «Динамо» (2−0).

СКИФ и «Динамо» стали обладателями бронзовых медалей чемпионата. Согласно регламенту ЖХЛ, в сезоне-2017/18 матч за третье место не проводится.