Участники благотворительного хоккейного «Матча звезд» надеются собрать более 2,5 млн руб

«В этом году мы выбрали Нижний Тагил. Директора детских учреждений отправляют нам заявки, и мы выбираем более нужную, ценную, поэтому остановились на Нижнем Тагиле. В этом году мы должны собрать намного больше, потому что начали готовиться к матчу заранее, проводим большую рекламную компанию. Ожидаю, что соберем более 2,5 млн рублей», — сказал Шипулин.

Хоккейный «Матч звезд» пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. В нем примут участие три команды — «Олимп» под руководством Антона Шипулина, «Титан» во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и сборная «КомАР» с участием российских звезд кино и эстрады. Команда «Олимп» пополнится тремя новичками, в ее составе впервые выступят российский гонщик Сергей Карякин, лыжники Сергей Устюгов и Александр Легков. В команде «КомАР» впервые сыграют российский актер Андрей Мерзликин и бывший футболист Александр Мостовой.

«В этом году мы хотим начать с того, что вместе со всем залом споем гимн России и поднимем флаг, потому что на Олимпиаде [в Пхёнчхане] у нас возможности это сделать не было. Я думаю, что многие нас поддержат, поймут. Все те спортсмены, которые не были приглашены на Олимпиаду, смогут здесь воспользоваться этим моментом. Я думаю, что и для спортсменов, и для зрителей это будет приятно — я когда исполняю гимн, хоть и про себя, у меня слезы наворачиваются», — подчеркнул Шипулин.