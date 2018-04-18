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12:59 (мск), источник: ТАСС

Участники благотворительного хоккейного «Матча звезд» надеются собрать более 2,5 млн руб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Организаторы и участники благотворительного хоккейного «Матча звезд», который пройдет в Екатеринбурге 27 апреля, надеются собрать более 2,5 млн рублей на строительство спортивной площадки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Основная цель благотворительного «Матча звезд» — сбор средств на строительство и реконструкцию спортивных площадок детских домов Свердловской области.

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В 2017 году «Матч звезд» позволил собрать порядка 1,6 млн рублей, средства были направлены на строительство спортивной площадки в селе Бутка.

«В этом году мы выбрали Нижний Тагил. Директора детских учреждений отправляют нам заявки, и мы выбираем более нужную, ценную, поэтому остановились на Нижнем Тагиле. В этом году мы должны собрать намного больше, потому что начали готовиться к матчу заранее, проводим большую рекламную компанию. Ожидаю, что соберем более 2,5 млн рублей», — сказал Шипулин.

Хоккейный «Матч звезд» пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. В нем примут участие три команды — «Олимп» под руководством Антона Шипулина, «Титан» во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и сборная «КомАР» с участием российских звезд кино и эстрады. Команда «Олимп» пополнится тремя новичками, в ее составе впервые выступят российский гонщик Сергей Карякин, лыжники Сергей Устюгов и Александр Легков. В команде «КомАР» впервые сыграют российский актер Андрей Мерзликин и бывший футболист Александр Мостовой.

«В этом году мы хотим начать с того, что вместе со всем залом споем гимн России и поднимем флаг, потому что на Олимпиаде [в Пхёнчхане] у нас возможности это сделать не было. Я думаю, что многие нас поддержат, поймут. Все те спортсмены, которые не были приглашены на Олимпиаду, смогут здесь воспользоваться этим моментом. Я думаю, что и для спортсменов, и для зрителей это будет приятно — я когда исполняю гимн, хоть и про себя, у меня слезы наворачиваются», — подчеркнул Шипулин.

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