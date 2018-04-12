Колобков: Олег Знарок останется в хоккее, но в каком статусе, решится после ЧМ

В четверг было объявлено, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России на чемпионате мира 2018 года в Дании. Знарок, возглавлявший команду с 2014 года, станет консультантом Воробьева.

«Принято решение совместно с ФХР, что Воробьев будет исполнять обязанности (главного тренера команды) до окончания чемпионата мира. После этого соберется тренерский совет, президиум федерации и будут обсуждаться кандидатуры на должность главного тренера. Знарок — заслуженный тренер, многого добился в этом сезоне. Возьмет некоторую паузу, это его решение. Безусловно, он останется в хоккее, но в каком статусе, решится после чемпионата мира», — сказал Колобков.