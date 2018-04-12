Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
В России построили тягач «Вощина-1»
Маша Распутина рассказала о психическом заболевании дочери
Путин выразил соболезнования Меркель
Как космические путешествия повлияли на моду
Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Лос-Анджелес Кингз0
Все события
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной
Новый главный тренер СКА и сборной РФ. Как играют его команды
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
19:29 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: Олег Знарок останется в хоккее, но в каком статусе, решится после ЧМ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок останется в хоккее, но в каком статусе, станет известно после окончания чемпионата мира-2018, заявил РИА Новости министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

В четверг было объявлено, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России на чемпионате мира 2018 года в Дании. Знарок, возглавлявший команду с 2014 года, станет консультантом Воробьева.

«Принято решение совместно с ФХР, что Воробьев будет исполнять обязанности (главного тренера команды) до окончания чемпионата мира. После этого соберется тренерский совет, президиум федерации и будут обсуждаться кандидатуры на должность главного тренера. Знарок — заслуженный тренер, многого добился в этом сезоне. Возьмет некоторую паузу, это его решение. Безусловно, он останется в хоккее, но в каком статусе, решится после чемпионата мира», — сказал Колобков.

«Воробьев очень сильный специалист, выигрывал Кубок Гагарина. В этом плане у нас все спокойно», — добавил он.

Олег Знарок может покинуть пост главного тренера СКА
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Записки сумасшедшего: Родченков дошел до российского биатлона
Костанца Караччиоло, покорившая главного бабника итальянского футбола
Новый главный тренер СКА и сборной РФ. Как играют его команды
Британские СМИ выдумали материал про агрессивных русских фанаток
WADA отказалось комментировать скандал вокруг Союза биатлонистов
Илья Ковальчук объяснил желание играть в США
Знарок не везёт РФ на ЧМ. Почему замена на Воробьёва — это верно
Скандал в биатлоне: Бессеберг сдал пост
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь