Владислав Третьяк будет переизбран главой Федерации хоккея России

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Отчетно-выборные конференции должны пройти во всех федерациях по зимним видам спорта после проведения Олимпийских игр. В феврале в южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеисты впервые с 1992 года выиграли золотые медали Олимпиады, женская команда заняла четвертое место, показав лучший результат в истории.

В повестке дня конференции — утверждение отчета о деятельности ФХР за период с 2014 по 2018 год, а также избрание членов правления и контрольно-ревизионной комиссии федерации. Действующим председателем правления ФХР является Аркадий Ротенберг, первым вице-президентом федерации — Роман Ротенберг. Должность вице-президента ФХР занимает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Нынешний состав правления ФХР избран в 2015 году. В него входят представители крупного бизнеса, региональных организаций, клубов и хоккейных лиг, тренеры и ветераны хоккея. В их числе Борис Майоров, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Александр Медведев, Виктор Рашников, Геннадий Тимченко, Рашид Нургалиев, Дмитрий Чернышенко, Алексей Жамнов. Бывший министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев также возглавляет попечительский совет ФХР.

Третьяк — чемпион на льду и в кабинете

Члены правления ФХР могут обсудить на конференции также ситуацию с тренерским штабом сборной России, которую возглавляет Олег Знарок. Накануне ряд СМИ сообщил о том, что специалист покинет сборную еще до стартующего 4 мая чемпионата мира. 55-летний тренер, возглавляющий также петербургский СКА, не смог вывести команду в финал Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, уступив ЦСКА. Ситуацию со Знарком, чей контракт с ФХР заканчивается в конце мая, будет обсуждать Министерство спорта РФ, рассказал ТАСС глава ведомства Павел Колобков.

Владислав Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018 год) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).