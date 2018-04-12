Владислав Третьяк будет переизбран главой Федерации хоккея России
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/.
В повестке дня конференции — утверждение отчета о деятельности ФХР за период с 2014 по 2018 год, а также избрание членов правления и
Нынешний состав правления ФХР избран в 2015 году. В него входят представители крупного бизнеса, региональных организаций, клубов и хоккейных лиг, тренеры и ветераны хоккея. В их числе Борис Майоров, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Александр Медведев, Виктор Рашников, Геннадий Тимченко, Рашид Нургалиев, Дмитрий Чернышенко, Алексей Жамнов. Бывший министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев также возглавляет попечительский совет ФХР.
Третьяк — чемпион на льду и в кабинете
Члены правления ФХР могут обсудить на конференции также ситуацию с тренерским штабом сборной России, которую возглавляет Олег Знарок. Накануне ряд СМИ сообщил о том, что специалист покинет сборную еще до стартующего 4 мая чемпионата мира. 55-летний тренер, возглавляющий также петербургский СКА, не смог вывести команду в финал Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, уступив ЦСКА. Ситуацию со Знарком, чей контракт с ФХР заканчивается в конце мая, будет обсуждать Министерство спорта РФ, рассказал ТАСС глава ведомства Павел Колобков.
Владислав Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018 год) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).
Первым президентом ФХР в 1991 году стал Владимир Леонов. Впоследствии федерацию возглавляли олимпийский чемпион Владимир Петров, Валентин Сыч, Юрий Королев, а также Александр Стеблин, который руководил организацией с 1997 по 2006 год, а ныне входит в правление федерации в качестве почетного президента.