Бахмутов: Арест Магомедова не сказался на деятельности Ночной хоккейной лиги

«Проблем у нас из-за этого нет. Финансово лига чувствует себя хорошо, спокойно готовится к финальному фестивалю в Сочи», — сказал Бахмутов.
Ночная хоккейная лига является соревнованием среди любительских команд и была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Чемпионат носит статус всероссийского фестиваля среди любительских команд и проводится в трех дивизионах, финальные соревнования с 2013 года неизменно проводятся в Сочи. В этом году VII Всероссийский фестиваль состоится с 3 по 17 мая.
Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все фигуранты вину не признают, защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.