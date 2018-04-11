Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
В Госдуме приняли закон о повышении уровня безопасности детского отдыха
Путин выразил соболезнования Меркель
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута
Знарок: что теперь ждет тренера
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Бен Аффлек решил переехать поближе к Дженнифер Гарнер
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Сантехников обяжут носить бахилы
Фоторепортажи
8Чемпионство «Баварии», три дерби и другие события выходых
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
14:40 (мск), источник: ТАСС

Бахмутов: Арест Магомедова не сказался на деятельности Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Арест президента Ночной хоккейной лиги Магомеда Магомедова не повлиял на работу организации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов.

«Проблем у нас из-за этого нет. Финансово лига чувствует себя хорошо, спокойно готовится к финальному фестивалю в Сочи», — сказал Бахмутов.

Ночная хоккейная лига является соревнованием среди любительских команд и была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Чемпионат носит статус всероссийского фестиваля среди любительских команд и проводится в трех дивизионах, финальные соревнования с 2013 года неизменно проводятся в Сочи. В этом году VII Всероссийский фестиваль состоится с 3 по 17 мая.

Арест Магомедовых

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все фигуранты вину не признают, защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.

 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута
Знарок: что теперь ждет тренера
Николай Цулыгин возглавил клуб КХЛ «Салават Юлаев»
Срок восстановления Тарасенко займёт до шести месяцев
Плей-офф НХЛ: Овечкин отправляется за первым Кубком Стэнли
Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» подрались на семейной трибуне
А. Емельяненко: Я разбиваю руки о соперников
Спорт-Экспресс
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь