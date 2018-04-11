Бахмутов: Арест Магомедова не сказался на деятельности Ночной хоккейной лиги

«Проблем у нас из-за этого нет. Финансово лига чувствует себя хорошо, спокойно готовится к финальному фестивалю в Сочи», — сказал Бахмутов.

Ночная хоккейная лига является соревнованием среди любительских команд и была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Чемпионат носит статус всероссийского фестиваля среди любительских команд и проводится в трех дивизионах, финальные соревнования с 2013 года неизменно проводятся в Сочи. В этом году VII Всероссийский фестиваль состоится с 3 по 17 мая.

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