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20:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брагин назвал расширенный состав новой молодежной сборной на Турнир четырех наций

Сегодня в Новогорске начался первый сбор нового созыва молодежной сборной России (игроки не старше 1999 года рождения).

Источник: РИА "Новости"

Как информирует официальный сайт ФХР, 28 хоккеистов под руководством Валерия Брагина приступили к подготовке к первому турниру сезона — Турнир четырех наций (Годонин, Чехия, 6—8 апреля).

Состав молодежной сборной России:

вратари

Данил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб), Шамиль Шмаков («Сибирские Снайперы»);.

защитники

Вениамин Баранов, Иван Васин (оба — «Динамо» Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба — МХК «Спартак»), Богдан Денисевич («Мамонты Югры»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы»), Семен Переляев («Ладья»), Вадим Шепелев («Чайка»), Глеб Шутов («Омские Ястребы»);.

нападающие

Михаил Бицадзе («Динамо» Бшх), Артем Галимов («Барс»), Герман Грачев («Алмаз»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Максим Марушев («Ирбис»), Максим Мельников («Омские Ястребы»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Александр Оськин, Даниил Скориков (оба — «Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба — «Мамонты Югры»).

По итогам краткосрочного сбора будут определены 23 хоккеиста, которые 5 апреля отправятся на турнир в Чехию.

Расписание матчей молодежной сборной России:

6 апреля. РОССИЯ — Финляндия, 13.00 (мск).

7 апреля. Чехия — РОССИЯ, 16.30.

8 апреля. Словакия — РОССИЯ, 13.00.

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