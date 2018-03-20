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14:44 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по хоккею Шаталов скончался на 73-м году жизни

ТАСС, 20 марта. Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Юрий Шаталов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Легенды хоккея».

«Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб “Легенды хоккея” выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении пресс- службы.

Шаталов становился чемпионом мира и Европы в 1974 году. В составе московских ЦСКА и «Крыльев Советов» он дважды выигрывал чемпионат СССР. В 1968, 1969 и 1974 годах Шаталов становился обладателем Кубка СССР. Также он принимал участие в Суперсерии со сборной Канады в 1972 и 1974 годах.

В последние годы он выступал в матчах для ветеранов за клуб «Легенды хоккея». Также он входил в правление Ночной хоккейной лиги.

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