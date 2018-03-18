Сергей Гимаев — об отце: Когда мне снится папа, стараюсь его обнять
Ровно год с нами нет Сергея Наильевича Гимаева, и мы так и не отправились от этого. А его сын, защитник Сергей Гимаев — тем более.
Ровно год с нами нет Сергея Наильевича Гимаева, и мы так и не отправились от этого. А его сын, защитник Сергей Гимаев — тем более.
Мы встретились с Сергеем Гимаевым рано утром в субботу. Он вел своего сына Максима в парикмахерскую. Ему исполнилось 4 года. Вечером придут гости, принесут подарки.
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ БЫЛА ПУСТОТА
— Сергей Наильевич внука обожал, — вспоминает Сергей, и я все время теряюсь, как его называть. Сейчас же он «старший». А у меня в телефоне все равно записан как «младший». И вряд ли я поменяю запись.
— Папа вприпрыжку бежал к нам домой, — продолжает Сергей. — Максим маленький был, но папа с ним всегда находил общий язык.
— Во что играли?
— Во все, что предложит Максим. Если он брал
— Максим помнит дедушку?
— Если увидит фотографию, то вспоминает. Но, конечно, у детей это легче проходит.
— А вы как, Сергей?
— Сложный был год во всех смыслах. Все не так, как раньше.
— Первые месяцы самые тяжелые.
— Была пустота. Просто чистая пустота. Было ощущение, что жизнь идет, а у тебя
— Сейчас легче?
— Только в том смысле, что уже немного адаптировался. Но привыкнуть к этой пустоте невозможно. Теперь она будет всегда. Просто начинаешь жить
ПОТЕРЯЛ ОТЦА И СВОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА
— Вы видите, что в хоккейном мире никто Сергея Гимаева не заменил?
— Вот тут ничего не могу сказать. Я никогда не смотрел на него, как на известного эксперта, специалиста в хоккее. Это мой папа. Его мне никто и никогда не заменит, а как там к этому относятся в хоккейном мире должно волновать обычного зрителя.
— По чему вы больше всего скучаете?
— Я же потерял и отца, и одновременно своего лучшего друга. Если раньше я мог с ним обсудить любой вопрос, так как его мнение было очень важно для меня, то сейчас я этого лишен. У меня нет никого рядом. Но самое тяжелое другое.
— Что?
— Очень тяжело, что я не могу его обнять. Не хватает мне этого. Даже когда мне снился папа, то я первым делом во сне старался обнять его. Первое время такие сны были постоянно. И я понимал, что это сон, но все равно старался обнять его, взять за руку.
— Вы говорите, что он был ваш другом. Какой совет вспоминаете чаще всего?
— Ох, да много всего. Но последний разговор я помню. У меня был не совсем удачный сезон в «Витязе», я переживал по этому поводу, мне надо было
— Послушались?
— Да не совсем. Просто предыдущим неудачным сезоном я уже изменил отношение к себе со стороны тренера. И в этом чемпионате ко мне уже не было абсолютного доверия. Сложно было этот сезон провести удачно. Но я все равно все советы помню, так что в будущем собираюсь играть гораздо лучше.
В КАЖДОМ ГОРОДЕ ОТЦУ ЧЕРЕЗ МЕНЯ ПЕРЕДАВАЛИ ПРИВЕТ
— За время нашего знакомства с Сергеем Наильевичем я видел его раздраженным раз или два. Не больше, но каждый такой момент помню. Он часто злился?
— Особенно, когда смотрел теннис.
— Теннис?
— Да, там такие страсти кипели. Помню прекрасно, как он переживал за Лену Дементьеву. Если у нее бывали двойные ошибки, то прямо вскипал. А уж, как он следил за Маратом Сафиным. Тот ракетки ломал и у нас по дому пульт от телевизора летал.
— А в бытовом плане?
— Глобальных ссор не было. Иногда он мне
— Сейчас признайтесь, он же вас иногда перехваливал, когда комментировал матчи?
— Глупо отрицать, что
— Сергей Гимаев был суперпопулярным. Как это сказывалось на вас?
— Только в том смысле, что в любом городе, куда я бы не приезжал, через меня передавали привет.
— Вы
— Да ничего — все время занимает хоккей и семья. Пока я не планирую завершать карьеру. Но один опыт работы на телевидении у меня был.
— И вышло очень достойно.
— Я
— Всем известна история, как Сергей Гимаев однажды посоветовал вам завершить карьеру и заняться
— Да я даже ни на секунду не задумывался, чтобы поменять профессию. Всегда хотел стать хоккеистом. Для меня те слова были серьезной мотивацией. Я хотел доказать, что смогу.
ВЫИГРАННОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ ЗОЛОТУ ПАПА РАДОВАЛСЯ БЫ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ
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— Да, и американский футбол. Он ведь ночью специально вставал, чтобы смотреть матчи. Супербоул постоянно ждал. Когда я был моложе, то тоже вставал, смотрел матчи. Но папа знал всех игроков, он действительно разбирался в игре. У нас все 24 часа были посвящены спорту. Когда у меня появилась семья, то я уже не мог столько внимание уделять различным лигам. Наш хоккей почти не смотрю — другие заботы.
— Как бы ваш отец отнесся к олимпийскому золоту? Считал бы его настоящим?
— Уверен, что считал.
— В одном из интервью ветерана прочитал, что Сергей Гимаев играл в хоккей до такого возраста
— Ох, не думаю, что это так. Наверное, материальная сторона
— Вы его уговаривали прекратить?
— Говорил, конечно. Но ему это нравилось.