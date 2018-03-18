Сергей Гимаев — об отце: Когда мне снится папа, стараюсь его обнять

Источник: Спорт-Экспресс

Мы встретились с Сергеем Гимаевым рано утром в субботу. Он вел своего сына Максима в парикмахерскую. Ему исполнилось 4 года. Вечером придут гости, принесут подарки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bga47XwHLKU/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bga47XwHLKU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Завтра год, как с нами нет Сергея Наильевича Гимаева. В ближайшем СЭ его сын Сергей Гимаев и внук Максим Гимаев (ему сегодня 4) расскажут, как они прожили эти дни.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-17T09:58:33+00:00">Mar 17, 2018 at 2:58am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ БЫЛА ПУСТОТА

— Сергей Наильевич внука обожал, — вспоминает Сергей, и я все время теряюсь, как его называть. Сейчас же он «старший». А у меня в телефоне все равно записан как «младший». И вряд ли я поменяю запись.

— Папа вприпрыжку бежал к нам домой, — продолжает Сергей. — Максим маленький был, но папа с ним всегда находил общий язык.

— Во что играли?

— Во все, что предложит Максим. Если он брал какую-то игрушку, то дедушка был готов возиться с ним сколько угодно.

— Максим помнит дедушку?

— Если увидит фотографию, то вспоминает. Но, конечно, у детей это легче проходит.

— А вы как, Сергей?

— Сложный был год во всех смыслах. Все не так, как раньше.

— Первые месяцы самые тяжелые.

— Была пустота. Просто чистая пустота. Было ощущение, что жизнь идет, а у тебя какую-то часть отрезали ножницами. Такое ощущение, что можно смотреть только в одну сторону.

— Сейчас легче?

— Только в том смысле, что уже немного адаптировался. Но привыкнуть к этой пустоте невозможно. Теперь она будет всегда. Просто начинаешь жить по-другому.

ПОТЕРЯЛ ОТЦА И СВОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА

— Вы видите, что в хоккейном мире никто Сергея Гимаева не заменил?

— Вот тут ничего не могу сказать. Я никогда не смотрел на него, как на известного эксперта, специалиста в хоккее. Это мой папа. Его мне никто и никогда не заменит, а как там к этому относятся в хоккейном мире должно волновать обычного зрителя.

— По чему вы больше всего скучаете?

— Я же потерял и отца, и одновременно своего лучшего друга. Если раньше я мог с ним обсудить любой вопрос, так как его мнение было очень важно для меня, то сейчас я этого лишен. У меня нет никого рядом. Но самое тяжелое другое.

— Что?

— Очень тяжело, что я не могу его обнять. Не хватает мне этого. Даже когда мне снился папа, то я первым делом во сне старался обнять его. Первое время такие сны были постоянно. И я понимал, что это сон, но все равно старался обнять его, взять за руку.

— Вы говорите, что он был ваш другом. Какой совет вспоминаете чаще всего?

— Ох, да много всего. Но последний разговор я помню. У меня был не совсем удачный сезон в «Витязе», я переживал по этому поводу, мне надо было что-то менять, и папа объяснял, как и что лучше сделать. Давал наставления.

— Послушались?

— Да не совсем. Просто предыдущим неудачным сезоном я уже изменил отношение к себе со стороны тренера. И в этом чемпионате ко мне уже не было абсолютного доверия. Сложно было этот сезон провести удачно. Но я все равно все советы помню, так что в будущем собираюсь играть гораздо лучше.

В КАЖДОМ ГОРОДЕ ОТЦУ ЧЕРЕЗ МЕНЯ ПЕРЕДАВАЛИ ПРИВЕТ

— За время нашего знакомства с Сергеем Наильевичем я видел его раздраженным раз или два. Не больше, но каждый такой момент помню. Он часто злился?

— Особенно, когда смотрел теннис.

— Теннис?

— Да, там такие страсти кипели. Помню прекрасно, как он переживал за Лену Дементьеву. Если у нее бывали двойные ошибки, то прямо вскипал. А уж, как он следил за Маратом Сафиным. Тот ракетки ломал и у нас по дому пульт от телевизора летал.

— А в бытовом плане?

— Глобальных ссор не было. Иногда он мне что-то начинал говорить по игре, я был не согласен, мы начинали спорить, и в худшем случае заканчивалось тем, что расходились, договариваясь созвониться на следующий день. А так меня папа во всем поддерживал. Не было такого, что он был со мной в чем-то не согласен и мы не разговаривали долгое время.

— Сейчас признайтесь, он же вас иногда перехваливал, когда комментировал матчи?

— Глупо отрицать, что какие-то мои хорошие моменты он выделял. Но если я делал что-то не то, то он просто меня не замечал.

— Сергей Гимаев был суперпопулярным. Как это сказывалось на вас?

— Только в том смысле, что в любом городе, куда я бы не приезжал, через меня передавали привет.

— Вы как-то сказали, что готовы попробовать себя в журналистике после окончания карьеры. Что уже сделали для этого?

— Да ничего — все время занимает хоккей и семья. Пока я не планирую завершать карьеру. Но один опыт работы на телевидении у меня был.

— И вышло очень достойно.

— Я сам-то эфир не пересматривал, только какие-то отрывки. Нормально все получилось? Но, конечно, серьезно об этом размышлять пока рано.

— Всем известна история, как Сергей Гимаев однажды посоветовал вам завершить карьеру и заняться чем-то другим. Кем бы вы стали?

— Да я даже ни на секунду не задумывался, чтобы поменять профессию. Всегда хотел стать хоккеистом. Для меня те слова были серьезной мотивацией. Я хотел доказать, что смогу.

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ВЫИГРАННОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ ЗОЛОТУ ПАПА РАДОВАЛСЯ БЫ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ

— Как-то мы с вашим отцом обсуждали НБА. И я вдруг понял, что он прекрасно знает лигу. А потом признался, что обожает гольф и снукер.

— Да, и американский футбол. Он ведь ночью специально вставал, чтобы смотреть матчи. Супербоул постоянно ждал. Когда я был моложе, то тоже вставал, смотрел матчи. Но папа знал всех игроков, он действительно разбирался в игре. У нас все 24 часа были посвящены спорту. Когда у меня появилась семья, то я уже не мог столько внимание уделять различным лигам. Наш хоккей почти не смотрю — другие заботы.

— Как бы ваш отец отнесся к олимпийскому золоту? Считал бы его настоящим?

— Уверен, что считал. Все-таки это не проблема парней, что кто-то не приехал в Корею. Все равно надо было побеждать и они сделали это. Уверен, что папа бы сейчас радовался со всеми. У нас и так не очень много побед, так что надо ценить каждую.

— В одном из интервью ветерана прочитал, что Сергей Гимаев играл в хоккей до такого возраста из-за денег. И если бы он был обеспечен, то ему не пришлось бы выходить на лед.

— Ох, не думаю, что это так. Наверное, материальная сторона какую-то роль и играла, но, уверен, что не ведущую. Он очень любил общение, любил дух раздевалки, все эти разговорчики. Думаю, что он ездил с ветеранами только из-за этого, а не из-за денег.

— Вы его уговаривали прекратить? Все-таки возраст.