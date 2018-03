Сергей Гимаев — об отце: Когда мне снится папа, стараюсь его обнять

Завтра год, как с нами нет Сергея Наильевича Гимаева. В ближайшем СЭ его сын Сергей Гимаев и внук Максим Гимаев (ему сегодня 4) расскажут, как они прожили эти дни.

A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on Mar 17, 2018 at 2:58am PDT