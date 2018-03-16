Третьяк заявил, что будет участвовать в выборах президента ФХР

Источник: ИТАР-ТАСС

«Заявление еще пока подавать не нужно. Но я собираюсь участвовать в выборах и продолжить работу. Будут ли другие кандидаты? Не знаю, это зависит не от меня», — сказал Третьяк.

Ранее ФХР объявила, что отчетно — выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. В повестку дня конференции включены также вопросы об утверждении отчета о деятельности ФХР с 2014 по 2018 год, избрании членов правления и контрольно — ревизионной комиссии федерации. В ассоциации «Межрегиональный координационный центр хоккея «Центр» ТАСС сообщили, что кандидаты должны подать заявки в период с 23 марта по 2 апреля.