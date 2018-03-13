ФХР начнет внедрять национальную программу подготовки хоккеистов со следующего сезона

Программа, которая носит название «Красная машина», включает в себя пособие, «раскрывающее новую философию подготовки игроков», а также серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ. В них собрано большое количество базовых упражнений по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методики по физической подготовке, питанию. Каждая серия соответствует определенному возрасту: от 6 до 18 лет, все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока.
«В настоящий момент созданы пособия для детей 8 и 10-летнего возраста, Федерация хоккея России работает над пособиями для других возрастов. Внедрение программы начнется с сезона-2018/19 для нескольких школ в Москве и Северо-Западном регионе, а через сезон планируется поэтапное введение программы во всех школах РФ», — говорится в сообщении.
«Сегодня особый день в истории российского хоккея. Мы запускаем национальную программу подготовки хоккеистов. Популярность нашего хоккея растет с каждым днем. Но мы не стоим на месте. Мы обязаны не только следить за развитием, но и управлять им, давая нашему хоккею новые импульсы, методики, создавать тенденции», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ. «Первые позитивные результаты внедрения ожидаем в течение 2−3 ближайших сезонов», — отметил он.