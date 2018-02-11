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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Спартаковец на все времена: Борису Майорову — 80

Прославленный ветеран продолжает жить хоккеем.

Источник: Чемпионат.com

11 февраля 2018 года легендарному форварду сборной Советского Союза и московского «Спартака» Борису Майорову исполняется 80 лет. Сам ветеран относится к этой дате с тревогой.

— Вот исполнялось мне 60, 70, 75… Я и внимания не обращал. А 80 — страшновато. Рубеж какой-то. Пройдёшь его, и неизвестно, что за поворотом, — посетовал Борис Александрович.

Дата и впрямь серьёзная. Майоров — один из главных долгожителей отечественного хоккея. Как прославленный хоккеист и комментатор начинал свой спортивный путь, какой команде посвятил всю жизнь и каких достижений добился? Вспоминаем о главных этапах жизни спортсмена, чьё имя знает не только каждый уважающий себя спартаковец, но и любой истинный любитель хоккея.

За «Спартак» тогда ещё юный хоккеист начал выступать с 1956 года. И именно в красно-белом клубе образовалась великолепная тройка братьев Майоровых и Старшинова. Это сочетание считалось одним из сильнейших в стране в 60-е годы. Интересно, что Борис Александрович успел поиграть не только в хоккей, но и в футбол. В 1961 году он провёл два матча за основной состав футбольного «Спартака» в чемпионате СССР — 19 и 23 июня москвичи встречались с «Пахтакором» и «Кайратом».

В 1961 году нападающий принял участие и в своём первом хоккейном чемпионате мира. Из Швейцарии советская команда вернулась с бронзовыми медалями. Спартаковская тройка произвела на главного тренера Аркадия Чернышёва великолепное впечатление. Складывалось ощущение, будто на льду не молодые ребята, а опытные хоккеисты.

Майоров постоянно подчёркивал, что главным фактором жизни для него является любовь к хоккею. Форвард хотел играть как можно больше, он мог вообще не уходить со льда. Здоровье позволяло. Именно жажда постоянного прогресса и карьерного роста помогла Майорову стать не просто хорошим хоккеистом, а настоящей звездой мирового хоккея.

Майоров никогда не боялся силового хоккея, шёл на любого, даже самого рослого защитника. В непростые для «Спартака» и сборной моменты игрок в обязательном порядке отрабатывал в обороне, применял силовые приёмы. Борис Майоров по праву считался мозговым центром первой тройки «Спартака», в полном составе выступавшей на трёх чемпионатах мира и Европы, включая турнир 1964 года, который одновременно был олимпийским. Именно из Инсбрука прославленный нападающий привёз свою первую олимпийскую золотую медаль. Однако останавливаться на достигнутом спортсмен не собирался.

Своё второе олимпийское золото именинник выиграл в Гренобле в 1968 году, но уже без брата-близнеца в звене. Кстати, сам Борис Александрович постоянно уточняет, что они с братом совершенно не похожи. «Мы двойняшки, а не близнецы!» — утверждает он. Возвращаясь к Греноблю, отметим, что Чернышёв и Тарасов не взяли Евгения в сборную. Борису же как раз во Франции исполнилось 30 лет. И снова, помимо звания олимпийского чемпиона, Майоров, как и весь остальной советский коллектив, завоевал титул чемпиона мира.

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В общей сложности у Бориса Майорова два чемпионства на Играх и шесть — на мировых первенствах и чемпионатах Европы.

В чемпионатах СССР спартаковский капитан провёл 400 матчей, забросив 255 шайб. Стал трёхкратным чемпионом в составе столичной команды. Сразу после окончания карьеры юбиляр был играющим старшим тренером «Спартака», а затем, когда повесил коньки на гвоздь, просто тренером. При нём спартаковцы дважды выиграли Кубок СССР.

Прекрасно знают и любят Бориса Майорова не только в России, но и в Финляндии. С 1974 по 1976 год он работал главным тренером «Йокерита». В 1991 году Майоров снова вернулся в Хельсинки, в 1992 году выиграв вместе с «джокерами» с Теэму Селянне в составе чемпионат Финляндии. Помимо финской столицы специалист успел потрудиться в Тампере, где он тренировал местную одноимённую команду.

В конце 90-х Майоров похоронил брата Евгения, скончавшегося в возрасте 59 лет после тяжёлой и мучительной болезни. Борис же успел побыть генеральным менеджером сборной России, а также занимал пост президента родного «Спартака».

Помимо тренерской деятельности Борис Александрович прекрасно зарекомендовал себя в роли спортивного телекомментатора. С 1998 года он работал на хоккейных матчах, до 2009 года комментировал некоторые футбольные трансляции. Однако около четырёх лет назад Майорова отстранили от работы на телевидении за излишнюю резкость. Борис Александрович (он и сам этого не скрывает) всегда рубил правду-матку, а порой мог жёстко пройтись даже по самым важным персонам. Такая искренность не устраивала начальство.

С комментаторской деятельностью, по словам самого юбиляра, он окончательно завязал. Память не та, да возвращаться к перевёрнутой странице не хочется. Сейчас Борис Александрович Майоров является председателем совета ветеранов «Спартака», входит в правление Федерации хоккея России и занимает пост вице-президента организации.

Несмотря на возраст, Майоров продолжает посещать хоккейные матчи, при необходимости консультирует тренерский штаб сборной России и выступает в роли хоккейного эксперта в прессе.

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