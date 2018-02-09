Никогда не гнался за карьерой, но стал легендой хоккея

Борис Майоров, как и ушедший из жизни 20 лет назад его брат-близнец Евгений, после окончания карьеры работал тренером и телекомментатором. Почти 20 лет Борис Майоров занимает должность вице-президента Федерации хоккея России (ФХР).

Тройка братьев Майоровых и Вячеслава Старшинова была лучшей в «Спартаке» 60-х годов и одной из сильнейших в составе сборной СССР, которая доминировала в мировом хоккее. «Спартак» в те годы не только на равных боролся с ЦСКА, но и раз за разом опережал армейцев в таблице, став чемпионом страны в 1962, 1967 и 1969 годах. Борис Майоров был капитаном не только «Спартака», но и сборной, с которой выиграл Олимпийские игры 1964 и 1968 годов, а также шесть чемпионатов мира.

На телевидение Майоров пришел не сразу. В 80−90-х годах он работал тренером в родном «Спартаке» и в Финляндии, а также занимал различные руководящие должности. Его брат Евгений в те годы был известным телекомментатором — его спортивная карьера прекратилась в 29 лет из-за травм, которые во многом помешали ему выиграть второе олимпийское золото (в 1964 году в австрийском Инсбруке он победил вместе с братом). После смерти брата в 1997 году Борис Майоров тоже стал комментировать хоккей.

«Шайбу! Шайбу!»

Братья Майоровы, как и большинство хоккеистов их поколения, в юности также играли в хоккей с мячом, тогда называвшийся «русским», и в футбол. В 40-е и 50-е годы прошлого века совместителей было немало — летом звезды советского спорта играли в футбол, а зимой гоняли мяч или шайбу по льду, однако в 60-е эта традиция, в связи с возросшими нагрузками, практически сошла на нет.

Борис Майоров был едва ли не последним игроком, кто выступал в чемпионатах страны и по хоккею с шайбой, и по футболу. Однако начальство в приказном порядке запретило Майоровым (Евгений дорос лишь до дублирующего состава футбольного клуба) гонять мяч на профессиональном уровне.

Но даже двух выходов на поле — в июньских матчах чемпионата СССР 1961 года с «Пахтакором» и «Кайратом» — Борису Майорову хватило, чтобы попасть в народный фольклор. К тому времени Борис уже был известным хоккеистом, призером чемпионата мира, и болельщики подначивали его криками «Шайбу! Шайбу!». Так и появился знаменитый клич, звучавший на советских футбольных и хоккейных аренах.

Впоследствии легендарный начальник футбольного «Спартака» Николай Старостин, встречая Бориса Майорова, говорил: «Пропащий ты теперь человек… А ведь каким футболистом мог стать!».

В 1967 году «Спартак» под руководством Всеволода Боброва стал чемпионом СССР, уверенно опередив ЦСКА Анатолия Тарасова. Бобров после такого успеха был командирован в стан армейцев, возглавив, что любопытно, футбольный клуб, а на освободившееся место назначили еще выступавшего Бориса Майорова. К тому времени завершил карьеру Евгений Майоров, который вскоре и заменил брата на тренерском мостике — Борис еще не готов был возглавить родную команду.

Майоров и «Спартак»

Единственный сезон на посту старшего тренера Евгений Майоров до конца не доработал — на его место пришел Николай Карпов, приведший «Спартак» к титулу в 1969-м. Победы «Спартака» без братьев Майоровых были невозможны — хотя их партнер по звену Старшинов и более молодой Александр Якушев забивали даже больше, роль командных лидеров выполняли как раз Борис и Евгений. Борису после слишком громкой тирады в адрес знакомого арбитра даже пришлось расстаться с капитанской повязкой.

После ухода Карпова в 1971 году Борис стал старшим тренером команды, начав сезон в качестве играющего тренера, но затем сосредоточившись на руководящей работе.

Его характер проявился уже тогда — через пару лет хоккеисты «Спартака», которые еще недавно вместе с 32-летним тренером выходили на лед, пошли жаловаться на него начальству, и Майоров, не дожидаясь, чью же сторону оно примет, подал в отставку.

Любопытно, что в олимпийском сезоне 1972 года тренеры сборной Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов предложили 33-летнему Майорову… возобновить карьеру! Даже столь яркой команде, как советская, не хватало такого лидера, как Борис Майоров. Но он отказался, понимая, что выступать на былом уровне после двухлетнего перерыва уже не сможет, а в случае провала именно на него повесят всех собак.

К тому же последовало приглашение из управления хоккея Спорткомитета СССР, где Борис Майоров проработал около 20 лет. Он возглавлял различные юношеские и вторую сборную СССР, в которую в качестве помощника привлек из Риги работавшего в местном «Динамо» Виктора Тихонова. Тихонов, в свою очередь, в 1976 году позвал Майорова начальником команды, которая в экспериментальном составе участвовала в первом розыгрыше Кубка Канады.

Тренер, чиновник и комментатор

В середине 70-х годов Майоров впервые был командирован в Финляндию, возглавив местный клуб «Йокерит». Финны в те годы, по сути, лишь учились играть в хоккей, зато когда Борис Майоров вновь возглавил «Йокерит» в 1991-м и привел его к чемпионскому званию, этот титул стал достойной вершиной его тренерской карьеры. За несколько лет работы в Хельсинки Майоров выучил финский язык, что в целом не было удивительно. Братья Майоровы получили хорошее образование, окончили Московский авиационный технический институт (МАТИ), что во многом и позволило им, в отличие от многих других бывших хоккеистов, остаться при деле и после карьеры.

Борису Майорову, как никому другому в советском хоккее, удавалось безболезненно переходить с тренерской работы на руководящую — его опыт и знание игры позволяли добиваться успеха на любом поприще. Четыре года Майоров возглавлял управление хоккея Спорткомитета (по сути, был главой всей хоккейной отрасли СССР), а незадолго до распада страны и отъезда в Финляндию возглавлял Федерацию хоккея РСФСР. В середине 80-х Майоров поработал и старшим тренером «Спартака», который привел к бронзовым медалям чемпионата в 1986 году.

«Я играл, тренировал, работал чиновником, был большим начальником. Каждый период важен и отличителен по-своему. Пока был молодой, после окончания спортивной карьеры было желание, чтобы и работа была, и в семье все было нормально. Но что для меня удивительно, я никогда не ставил задач карьерного роста, — рассказал Борис Майоров в беседе с ТАСС. — Просто был участок работы, которую я добросовестно выполнял, иногда даже слишком добросовестно».

Оставался Борис Майоров в хоккее и в 90-е годы. Несколько лет он занимал должность генерального менеджера сборной России, а в 1998 году вновь вернулся в «Спартак» — уже на должность президента клуба. Красно-белые тогда испытывали непростые времена, на два сезона покинув суперлигу чемпионата России, а Борис Майоров к тому же начал новую деятельность — после смерти брата сел за микрофон.

Евгений Майоров и во время карьеры, и после ее окончания находился в тени брата — после увольнения с поста старшего тренера «Спартака» уехав играть на полулюбительском уровне в Финляндию, а затем возглавляя ДЮСШ красно-белых. К началу 80-х Евгений Майоров стал одним из ведущих хоккейных комментаторов страны. Когда неизлечимая болезнь взяла верх, брата на телевидении сменил Борис.

«Старался не обижать людей»

Причем его мнение нередко не совпадало с позицией руководства — впоследствии это стоило ему работы на матчах Континентальной хоккейной лиги и на «Матч ТВ». Не сработавшись с боссами «Спартака», 15 лет назад Борис Майоров ушел и из родного клуба.

«С годами я меньше стал открыто высказывать свое мнение. Не то чтобы боялся, а потому, что люди воспринимают иногда это очень болезненно, и не хотелось им причинять боль. Хотя меня самого били в прессе порой нещадно, незаслуженно, причиняя боль. Всем нравиться невозможно. Если ты кого-то обидел, люди обязательно считали необходимым ответить», — говорит Борис Майоров.

С 2001 года Борис Майоров работает в ФХР, оставаясь одним из самых авторитетных и уважаемых специалистов в отечественном хоккее.

Прославленный хоккеист поделился, как будет отмечать юбилей. «Гостей придет достаточно много, по первоначальным прикидкам, человек 120. Этим занимается “Спартак” и федерация. При этом у меня есть родственники, друзья, которые ни к “Спартаку”, ни к ФХР отношения не имеют, — отметил он. — А самый запоминающийся подарок мне к 75-летию подарила Континентальная хоккейная лига: карточку на энную сумму в рыболовный интернет-магазин. Это было замечательно — я рыбак, поэтому было очень приятно».