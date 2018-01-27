«Снежные Барсы» уступили «Ирбису» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Казани астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Ирбисом».
В рамках чемпионата МХЛ в Казани астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Ирбисом».
В первом периоде астанинцы Кирилл Балдин и Максим Мухаметов открыли счет, им ответил казанец Артём Валеев. Во второй двадцатиминутке на шайбы Артура Гатиятова, Егора Ярошенко и Максима Мухаметова из «Снежных Барсов» ответили Айрат Вильданов, Данил Пьянов и Артём Валеев из «Ирбиса». В третьем отрезке игры Ильяс Ситдиков и Игорь Тумченко принесли победу хозяевам льда.
30 января в Тольятти астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Ладьей».
«Ирбис» — «Снежные Барсы» 6:5 (1:2, 3:3, 2:0)
Шайбы:
0:1 — 04:30 Балдин. В равенстве.
0:2 — 04:58 Мухаметов (Муратов). В равенстве.
1:2 — 10:52 Валеев (Ахметвалиев). В большинстве.
1:3 — 21:54 Гатиятов (Мельников, Сергеев). В равенстве.
1:4 — 27:31 Ярошенко (Балдин). В равенстве.
2:4 — 31:23 Вильданов (Купчихин). В равенстве.
2:5 — 32:08 Мухаметов. В равенстве.
3:5 — 34:13 Пьянов (Вильданов). В равенстве.
4:5 — 39:51 Валеев (Мужиков, Ахметвалиев). В равенстве.
5:5 — 42:53 Ситдиков (Баин). В большинстве.
6:5 — 48:19 Тумченко (Муртазин). В равенстве.
Вратари: Минегалиев — Каратаев.
Штраф: 10:12 (6:6, 2:6, 2:0).