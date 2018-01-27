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16:10 (мск), источник: Sports.kz

«Снежные Барсы» уступили «Ирбису» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Казани астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Ирбисом».

В первом периоде астанинцы Кирилл Балдин и Максим Мухаметов открыли счет, им ответил казанец Артём Валеев. Во второй двадцатиминутке на шайбы Артура Гатиятова, Егора Ярошенко и Максима Мухаметова из «Снежных Барсов» ответили Айрат Вильданов, Данил Пьянов и Артём Валеев из «Ирбиса». В третьем отрезке игры Ильяс Ситдиков и Игорь Тумченко принесли победу хозяевам льда.

30 января в Тольятти астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Ладьей».

«Ирбис» — «Снежные Барсы» 6:5 (1:2, 3:3, 2:0)

Шайбы:

0:1 — 04:30 Балдин. В равенстве.

0:2 — 04:58 Мухаметов (Муратов). В равенстве.

1:2 — 10:52 Валеев (Ахметвалиев). В большинстве.

1:3 — 21:54 Гатиятов (Мельников, Сергеев). В равенстве.

1:4 — 27:31 Ярошенко (Балдин). В равенстве.

2:4 — 31:23 Вильданов (Купчихин). В равенстве.

2:5 — 32:08 Мухаметов. В равенстве.

3:5 — 34:13 Пьянов (Вильданов). В равенстве.

4:5 — 39:51 Валеев (Мужиков, Ахметвалиев). В равенстве.

5:5 — 42:53 Ситдиков (Баин). В большинстве.

6:5 — 48:19 Тумченко (Муртазин). В равенстве.

Вратари: Минегалиев — Каратаев.

Штраф: 10:12 (6:6, 2:6, 2:0).

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