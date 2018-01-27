«Снежные Барсы» уступили «Ирбису» в матче МХЛ

В первом периоде астанинцы Кирилл Балдин и Максим Мухаметов открыли счет, им ответил казанец Артём Валеев. Во второй двадцатиминутке на шайбы Артура Гатиятова, Егора Ярошенко и Максима Мухаметова из «Снежных Барсов» ответили Айрат Вильданов, Данил Пьянов и Артём Валеев из «Ирбиса». В третьем отрезке игры Ильяс Ситдиков и Игорь Тумченко принесли победу хозяевам льда.