Хоккеисты на «ВТБ-Арене» получат возможность выступать на площадке канадских размеров

Спортивный комплекс, вмещающий в себя футбольный стадион и хоккейный дворец, должен быть введен в строй в апреле этого года.

«На спортивном и концертно-развлекательном комплексе “ВТБ Арена-Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина” в завершающую стадию вступили работы по заливке финишного слоя бетонного основания будущей ледовой площадки. В дальнейшем, по окончании технологического процесса производства и подготовки бетонной плиты планируется установка бортовой системы хоккейной коробки, сборка и монтаж телескопических трибун, информационного куба и другого специального оборудования, — говорится в сообщении. — В соответствии с требованиями регламента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проектом строительства предусмотрена трансформация ледовой площадки на “ВТБ Арене” в трех модификациях: европейской (60×30 м), средней (60×28) и канадской (60×26)».

Таким образом, хоккейная площадка на стадионе в Петровском парке станет первой в Москве, на которой игроки получат возможность играть на коробке канадских размеров. В настоящий момент большинство клубов КХЛ играют на площадках размеров по стандарту Международной федерации хоккея (60×30). Коробки канадского размера установлены во дворцах в Тольятти, Владивостоке и Хабаровске.