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17:17 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» в серии буллитов одолело «Звезду» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Усть-каменогорске «Торпедо» сыграло с чеховской «Звездой».

В первом периоде Сергей Купцов из «Звезды» открыл счет. Во второй двадцатиминутке Денис Игнашин сравнял. В третьем отрезке игры и в овертайме счет не изменился. В серии буллитов победа досталась хозяевам льда.

20 января в Усть-каменогорске «Торпедо» сыграет с воскресенским «Химиком».

«Торпедо» — «Звезда» 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 15:56 Купцов (Антипов). В равенстве.

1:1 — 35:30 Игнашин (Тунхузин, Шин). В равенстве.

2:1 — 65:00 Рымарев. Буллит.

Вратари: Смирягин — Самойлов.

Штраф: 10:8 (6:6, 2:0, 2:2, 0:0).

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