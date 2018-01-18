Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Торпедо» в серии буллитов одолело «Звезду» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В рамках чемпионата ВХЛ в
В первом периоде Сергей Купцов из «Звезды» открыл счет. Во второй двадцатиминутке Денис Игнашин сравнял. В третьем отрезке игры и в овертайме счет не изменился. В серии буллитов победа досталась хозяевам льда.
20 января в
«Торпедо» — «Звезда» 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 15:56 Купцов (Антипов). В равенстве.
1:1 — 35:30 Игнашин (Тунхузин, Шин). В равенстве.
2:1 — 65:00 Рымарев. Буллит.
Вратари: Смирягин — Самойлов.
Штраф: 10:8 (6:6, 2:0, 2:2, 0:0).