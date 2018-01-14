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Ветераны почтили память Харламова
На Кунцевском кладбище прошла акция памяти легендарного хоккеиста Валерия Харламова, которому сегодня исполнилось бы 70 лет.
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На Кунцевском кладбище прошла акция памяти легендарного хоккеиста Валерия Харламова, которому сегодня исполнилось бы 70 лет.
На ней присутствуют ветераны ЦСКА и сборной СССР, а также болельщики. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).