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13:18 (мск), источник: ТАСС

Российские команды обыграли хоккеистов из Китая в международном матче на реке Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Российские хоккеисты обыграли соперников из КНР в международном матче «Содружество», который прошел на пограничной реке Амур. Победителями стали и детская, и юношеская команды амурских игроков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

«Детская сборная России, в которую вошли ребята в возрасте 9−10 лет из амурских городов Благовещенска, Свободного и Новобурейского, выиграла со счетом 3:0. Юноши также не пропустили ни одной шайбы. В итоге трех 10-минутных периодов счет 1:0», — говорится в сообщении.

Хоккейный матч на пограничной реке Амур проходит второй год подряд. В прошлом году он был приурочен к 70-летию отечественного хоккея, в этом — посвящен советскому хоккеисту Валерию Харламову. По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, традиция проведения международных встреч на границе двух государств должна закрепиться.

«Пограничная река Амур не разделяет наши страны, а объединяет. Идея провести хоккейный матч на границе у нас с моим коллегой, губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао родилась благодаря договоренности Владимира Путина и Си Цзиньпина о совместном развитии хоккея. И вот мы проводим уже второй матч на границе. Я уверен, это хорошая добрая традиция, которая обязательно закрепится», — сказал губернатор.

По данным правительства Амурской области, в регионе хоккеем занимаются около 4 тыс. человек. В области работают четыре крытых хоккейных площадки с искусственным льдом, на которых тренировки могут проходить круглогодично. В восьми спортивных школах работают отделения хоккея.

Раннее сообщалось, что между представителями Минспорта Амурской области и Управления по физической культуре и спорту Цицикара (КНР) заключено соглашение о проведении мастер-классов, участии в международных турнирах, а также создании своего рода лиги любительских команд Цицикара и Приамурья.

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