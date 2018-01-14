Российские команды обыграли хоккеистов из Китая в международном матче на реке Амур

«Детская сборная России, в которую вошли ребята в возрасте 9−10 лет из амурских городов Благовещенска, Свободного и Новобурейского, выиграла со счетом 3:0. Юноши также не пропустили ни одной шайбы. В итоге трех 10-минутных периодов счет 1:0», — говорится в сообщении.

Хоккейный матч на пограничной реке Амур проходит второй год подряд. В прошлом году он был приурочен к 70-летию отечественного хоккея, в этом — посвящен советскому хоккеисту Валерию Харламову. По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, традиция проведения международных встреч на границе двух государств должна закрепиться.

«Пограничная река Амур не разделяет наши страны, а объединяет. Идея провести хоккейный матч на границе у нас с моим коллегой, губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао родилась благодаря договоренности Владимира Путина и Си Цзиньпина о совместном развитии хоккея. И вот мы проводим уже второй матч на границе. Я уверен, это хорошая добрая традиция, которая обязательно закрепится», — сказал губернатор.

По данным правительства Амурской области, в регионе хоккеем занимаются около 4 тыс. человек. В области работают четыре крытых хоккейных площадки с искусственным льдом, на которых тренировки могут проходить круглогодично. В восьми спортивных школах работают отделения хоккея.