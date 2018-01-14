Почему Харламов — лицо советского хоккея? К 70-летию Легенды № 17
Сегодня знаменитому нападающему ЦСКА и сборной СССР Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет.
Сегодня знаменитому нападающему ЦСКА и сборной СССР Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет.
«Советский спорт» в очередной раз вспоминает яркие моменты карьеры великого хоккеиста.
27 августа «Советский спорт» вспоминал Харламова. Трудно
Вряд ли Харламов менее популярен. Он герой двух художественных фильмов — малобюджетного «Валерий Харламов. Дополнительное время» и рекордсмена проката в 2013 году «Легенда № 17».
Можно сколько угодно спорить о достоверности фактов в этой ленте, не поддается сомнению одно — главную задачу фильм выполнил на все сто. Молодая Россия узнала о Харламове и заодно о тренере Анатолии Тарасове,
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— Забивал Харламов меньше своих партнеров и соперников — Михайлова, Петрова, Фирсова, Мальцева, Старшинова, Макарова, он не любил добивать поверженные команды, его голы зачастую становились решающими, а посему запоминающимися, — подметил
Забивал Харламов изысканно. Голы в Монреале (1972),
С Валерием на льду не церемонились. Канадец Кларк в 1972-м рубанул ему по ноге, а через два года подонок Лэй из сборной ВХА попросту избил всенародного любимца. Такие акции устрашения считались едва ли не главным оружием Кленовых листьев. В Суперсерии-72 психическая атака помогла, в 74-м — только раззадорила советскую сборную.
После жутких травм, полученных в мае 1976-го в автокатастрофе, Харламов заново учился ходить.
Сезон-1981/82 должен был стать финальным аккордом в богатой карьере Харламова. Но на Кубок Канады его не взяли. А 27 августа его жизнь трагически оборвалась. Ему было всего 33 года…
Любопытно, что Харламова ни разу не называли лучшим нападающим чемпионатов мира, однако его включили в сборную звезд столетия по версии ИИХФ. Вместе с Третьяком, шведским защитником Сальмингом, нападающими Гретцки и Макаровым.
Да и канадцы подсуетились, пусть и не сразу, и в 2005-м ввели Легенду № 17 в Зал славы в Торонто. Третьим из представителей СССР — после Третьяка и Тарасова.
А чуть раньше «Советский спорт» придумал церемонию «Харламов Трофи». Его лауреатом становился лучший российский игрок в НХЛ, которого голосованием выбирали его заокеанские партнеры. Однако с 2016 года круг претендентов расширился — теперь завоевать «Харламов Трофи» может любой российский игрок. А голосуют не только энхаэловцы, а все — тренеры, функционеры, журналисты. Пока же Овечкин, Малкин и Ко не спешат отдавать пальму первенства…