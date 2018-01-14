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12:24 (мск), источник: Советский спорт

Почему Харламов — лицо советского хоккея? К 70-летию Легенды № 17

Сегодня знаменитому нападающему ЦСКА и сборной СССР Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет.

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» в очередной раз вспоминает яркие моменты карьеры великого хоккеиста.

27 августа «Советский спорт» вспоминал Харламова. Трудно что-то добавить. Впрочем, в конце октября повод появился. В Лужниках на Аллее славы открыли памятник Легенде № 17 работы Александра Рукавишникова. На зависть всем. По соседству увековечены знаменитые футболисты Лев Яшин, Николай Старостин, Эдуард Стрельцов. Первые двое при жизни удостоились высшей государственной награды — Звезды Героя Социалистического Труда. А Стрельцова по праву считают народным футболистом.

Вряд ли Харламов менее популярен. Он герой двух художественных фильмов — малобюджетного «Валерий Харламов. Дополнительное время» и рекордсмена проката в 2013 году «Легенда № 17».

Можно сколько угодно спорить о достоверности фактов в этой ленте, не поддается сомнению одно — главную задачу фильм выполнил на все сто. Молодая Россия узнала о Харламове и заодно о тренере Анатолии Тарасове, отце-основателе отечественного хоккея.

…На Матч звезд в Астану пригласили группу ветеранов-чемпионов — Станислава Петухова, Юрия Ляпкина, Александра Мартынюка, Александра Пашкова, Юрия Шаталова… Все они кроме динамовца Петухова играли с Харламовым и против него.

— Забивал Харламов меньше своих партнеров и соперников — Михайлова, Петрова, Фирсова, Мальцева, Старшинова, Макарова, он не любил добивать поверженные команды, его голы зачастую становились решающими, а посему запоминающимися, — подметил как-то друг «Советского спорта» Сергей Гимаев, который уже не с нами. — К тому же Валерий был куда проще тех же Петрова или Михайлова. Он не дистанцировался от новичков ЦСКА, к нему всегда можно было подойти и поговорить.

Забивал Харламов изысканно. Голы в Монреале (1972), Квебек-сити (1974), Нью-Йорке (1975) стали хитами на все времена, их легко можно разыскать в Интернете и насладиться.

С Валерием на льду не церемонились. Канадец Кларк в 1972-м рубанул ему по ноге, а через два года подонок Лэй из сборной ВХА попросту избил всенародного любимца. Такие акции устрашения считались едва ли не главным оружием Кленовых листьев. В Суперсерии-72 психическая атака помогла, в 74-м — только раззадорила советскую сборную.

После жутких травм, полученных в мае 1976-го в автокатастрофе, Харламов заново учился ходить. Из-за потери подвижности голеностопа он лишился своей фирменной обводки. Здесь ему на помощь пришли друзья-партнеры — Борис Михайлов и Владимир Петров. Они продлили Валерию жизнь в хоккее.

Сезон-1981/82 должен был стать финальным аккордом в богатой карьере Харламова. Но на Кубок Канады его не взяли. А 27 августа его жизнь трагически оборвалась. Ему было всего 33 года…

Любопытно, что Харламова ни разу не называли лучшим нападающим чемпионатов мира, однако его включили в сборную звезд столетия по версии ИИХФ. Вместе с Третьяком, шведским защитником Сальмингом, нападающими Гретцки и Макаровым.

Да и канадцы подсуетились, пусть и не сразу, и в 2005-м ввели Легенду № 17 в Зал славы в Торонто. Третьим из представителей СССР — после Третьяка и Тарасова.

А чуть раньше «Советский спорт» придумал церемонию «Харламов Трофи». Его лауреатом становился лучший российский игрок в НХЛ, которого голосованием выбирали его заокеанские партнеры. Однако с 2016 года круг претендентов расширился — теперь завоевать «Харламов Трофи» может любой российский игрок. А голосуют не только энхаэловцы, а все — тренеры, функционеры, журналисты. Пока же Овечкин, Малкин и Ко не спешат отдавать пальму первенства…

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