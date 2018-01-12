«Мы были нормальными парнями, умели жить»: 70 лет со дня рождения Валерия Харламова

Один из самых ярких мастеров отечественного хоккея, он был кумиром болельщиков 70-х годов, его талант ценили и любители хоккея за океаном. В 33 года Харламов погиб в автокатастрофе. За 13-летнюю карьеру он дважды стал олимпийским чемпионом и восемь раз выиграл мировое первенство. В 1972 году хоккеист оказался одной из самых ярких звезд сборной СССР в суперсерии с канадцами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В памяти болельщиков Харламов остался «легендой номер 17».

Ссылка в Чебаркуль

В советской хоккейной сборной играли исключительно звезды мировой величины, однако Харламов всегда выделялся даже на этом ярком фоне. Индивидуальное мастерство игрока позволяло ему забивать невероятные голы, которые даже спустя 40 лет вспоминают обманутые им защитники и вратари. Рост хоккеиста был всего 176 сантиметров, но он никогда не боялся противников, обладавших более массивным телосложением.

При этом в хоккей Валерий попал во многом случайно — в 14 лет, ему даже пришлось «скинуть» себе один год, чтобы его приняли в школу ЦСКА. Через пять лет онуже играл в основном составе армейцев, хотя его профессиональная карьера могла прекратиться еще в детстве. У Валерия врачи обнаружили порок сердца, однако именно занятия спортом могли побороть болезнь.

История с отправкой молодого Харламова в городок Чебаркуль Челябинской области, где базировался армейский клуб второй лиги «Звезда», уже стала легендарной. Неравнодушные к фигуре хоккеиста до сих пор спорят, было ли то самодурство тренера Анатолия Тарасова или его гениальный педагогический ход, но сезон, проведенный 19-летним парнем во взрослом хоккее, очевидно пошел ему на пользу. В 1968 году спортсмен вернулся в ЦСКА, забив за «Звезду» 34 гола и зарядившись уверенностью в собственных силах, хотя сам юный Валера, скорее всего, считал стажировку в Чебаркуле ссылкой. Как бы то ни было, в 20 лет он стал игроком основного состава ЦСКА, в дебютном сезоне забил 37 голов уже в высшей союзной лиге, а весной 1969 года выиграл чемпионат мира.

Остановить нельзя, можно только бить

Лучшие годы карьеры в ЦСКА Харламов провел в тройке с Владимиром Петровым и Борисом Михайловым под руководством Тарасова, который прекрасно чувствовал сильные качества этого игрока и позволял ему импровизировать. Тарасов особо отмечал видимые только тренерскому глазу несомненные достоинства подопечного и прежде всего его молниеносную реакцию на происходящие на льду события. Тренер называл это «быстротой технического мышления» — Харламов умел в считаные мгновения принимать единственно правильные решения. Говоря болельщицким языком, «его голова всегда поспевала за ногами» — качество достаточно редкое для такого скоростного хоккеиста.

К сентябрю 1972 года хоккеист был уже олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира, однако именно суперсерия с канадцами сделала его звездой мировой величины. 45 лет назад канадские профессионалы не сомневались в своем превосходстве над советскими соперниками, однако сборная СССР шокировала в Монреале хозяев уже в первом матче, победив со счетом 7:3. Харламов забил два красивых гола во втором периоде и был признан лучшим игроком матча в составе гостей. Знаменитый канадский вратарь Кен Драйден затем подробно вспоминал пропущенные от Харламова голы в своей книге — настолько впечатляющими были события, произошедшие 2 сентября 1972 года. Драйдена, как и десятки вратарей, которым забивал Харламов, винить было сложно — настолько точными и резкими были броски у советского форварда. «Я такой игры нападающего больше не видел никогда», — признавался Драйден.

Выдающаяся игра в первом матче суперсерии в Монреале сказалась на дальнейшем выступлении хоккеиста — его стали «опекать» несколько защитников, при этом канадцы поняли, что сдержать советского форварда можно лишь грубостью. Хрестоматийным стал эпизод с нанесенной Харламову травмой Бобби Кларком, который ударил соперника клюшкой по ноге и повредил лодыжку. Некоторые источники уверяют, что Кларк сделал это умышленно — по заданию одного из тренеров, сам же канадец впоследствии говорил, что лишь ответил на отмашку самого Харламова.

Били Харламова канадцы и в дальнейшем, хотя это не мешало ему забивать родоначальникам хоккея свои фирменные голы. В 1974 году прошла еще одна суперсерия — между сборной СССР и канадцами, выступавшими в другой профессиональной лиге, Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). В первой игре в Квебеке (3:3) Харламов забил гол, который вошел в историю мирового хоккея. Через много лет канадские защитники Жан-Клод Трамбле и Пэт Стэплтон вспоминали этот гол с улыбкой, однако на льду им было не до смеха: Харламов финтом едва не столкнул их головами, убежав к воротам Джерри Чиверса.

Советский миллионер

Харламова звали играть в Канаду, но он, как гласит легенда, ответил, что поедет только со своими партнерами — Михайловым и Петровым, на что босс клуба НХЛ «Торонто Мейпл Ливз» Харольд Баллард моментально ответил согласием, сказав, что Борису и Владимиру даст столько же. Михайлов впоследствии вспоминал, что предложение действительно было, но он ответил канадцу, как и подобает капитану советской сборной, отказом. «Мы советские миллионеры, нам и дома хорошо», — заявил Михайлов.

Миллионером Харламов, конечно, не был, но любовь миллионов болельщиков чувствовал. Валерий отличался компанейским характером, был душой любой компании и, как и большинство хоккеистов той поры, не чурался нарушений режима. С хоккеистом дружили многие, и все они отмечали абсолютное отсутствие у него заносчивости или высокомерия, присущих многим звездам спорта. Валерий Харламов особо дружил с актерами Театра на Таганке Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным, Борисом Хмельницким.

Александр Мальцев, один из близких друзей великого игрока и партнер по сборной, рассказал ТАСС, что их дружба началась со встречи на матче футбольного «Динамо». «Это случилось после того, как Валерий приехал из Чебаркуля, — отметил Мальцев. — Мы были любителями футбола, встретились тогда на стадионе, а потом попали в сборную, можно сказать, пришли туда в один день и стали общаться. Было это где-то в 1968 году».

По словам хоккеиста, во многом их дружбу скрепила семья Харламова. «Мы были нормальными парнями, умели жить, — сказал он. — Сплотила нас семья Валерия — благодаря ей мы сдружились, тем более что ни друзей, ни своей семьи у меня тогда не было. Он ведь москвич, а я из Кирово-Чепецка».

«Как хоккеист Валерий — это второй игрок после Анатолия Фирсова, который является гением, — продолжил Мальцев. — Сейчас что-то берут на вооружение из того, чем на льду владел Харламов. А в то время каждый человек был индивидуален в своей игре: своя манера, мастерство, почерк».

Своим легким и веселым характером Харламов был во многом обязан испанской крови — мать Валерия, Бегония, была басконкой, еще девочкой ее вывезли в СССР с родины, охваченной гражданской войной. В 40-х годах Бегония работала на одном заводе с отцом будущего хоккеиста Борисом Харламовым. Родители хоккеиста расписались уже после его рождения — как и сам Валерий со своей женой Ириной, которые вступили в официальный брак в 1976 году, уже воспитывая первенца Александра.

Две катастрофы

1976 год оказался богатым на события для легендарного игрока. В австрийском Инсбруке он стал двукратным олимпийским чемпионом, забросив победную шайбу в решающем матче с командой Чехословакии (4:3), а в мае они с Ириной сыграли свадьбу. Через две недели Харламов попал в первую крупную аварию — на Ленинградском шоссе Валерий при обгоне не справился с управлением и врезался в столб, получив серьезные переломы. В строй Харламов вернулся лишь к декабрю.

По словам Мальцева, у него не было ни малейших сомнений в том, что Валерий вернется на лед после этого происшествия. «Он не первый раз попадал в аварии, — отметил Александр. — Я приезжал в госпиталь к Валерию, даже на это время мы не разлучались. Я на 100 процентов был уверен, что он вернется в хоккей. Потому что без хоккея он не мог, сам полагал, что должен был быть в строю».

Вскоре ЦСКА возглавил Виктор Тихонов, который через несколько лет провел омоложение как армейского клуба, так и сборной. Харламов с партнерами выиграл еще два чемпионата мира, однако трехкратным олимпийским чемпионом так и не стал. В 1980 году в американском Лейк-Плэсиде сборная СССР проиграла команде хозяев, и ветераны были окончательно вытеснены из состава. Харламов уже не был на лидирующих ролях в клубе и пропустил чемпионат мира 1981 года в Швеции, где сборная СССР уверенно победила.

В августе 1981 года Тихонов не взял игрока и на Кубок Канады, где отечественный хоккей одержал последнюю на данный момент победу на турнире с участием всех сильнейших игроков мира. Харламов, который после окончания сезона собирался завершить карьеру, был подавлен таким решением тренера. Ранним утром 27 августа хоккеист с женой и ее двоюродным братом возвращались по Ленинградскому шоссе с дачи, и недалеко от Солнечногорска находящаяся за рулем «Волги» с фирменным номером «00−17» Ирина не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в грузовик, — все ехавшие в «Волге» погибли.

Легенда № 17

1 сентября стартовал Кубок Канады, и партнеры Харламова в ярком стиле выиграли этот турнир, разгромив в финале хозяев со счетом 8:1. Хоккеисты сборной СССР не смогли присутствовать на похоронах Харламова, однако свою победу посвятили его памяти.

По словам Мальцева, 14 января он навестит могилу легендарного хоккеиста. «В этот день поеду к Валерию на кладбище. Я это делаю каждый год. Как обычно, встречусь с болельщиками, поговорю», — подчеркнул он.

У Валерия и Ирины Харламовых остались двое детей — Саша и Бегонита. Александр Харламов стал хоккеистом, играл в составе в ЦСКА, где выступал под 17-м номером — больше его ни в ЦСКА, ни в сборной не носил никто. Бегонита занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта.

Несколько лет назад на экраны вышел фильм о Харламове «Легенда № 17». И пусть современники и историки хоккея нашли в нем немало фактических ошибок и художественного вымысла, благодаря ленте о знаменитом хоккеисте узнал и молодой зритель.